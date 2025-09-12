আইওএস ২৬ উন্মুক্ত হচ্ছে সোমবার, যেসব আইফোনে ব্যবহার করা যাবে

গত জুনে নিজেদের বার্ষিক ডেভেলপার সম্মেলন নতুন প্রজন্মের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ‘আইওএস ২৬’ উন্মোচন করে অ্যাপল। এরপর কয়েক দফা ডেভেলপার ও পাবলিক বেটা সংস্করণের কার্যকারিতা পরীক্ষার পর এবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইওএস ২৬ উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে অ্যাপল। আগামী সোমবার থেকে আইফোন ব্যবহারকারীরা বিনা মূল্যে আইওএস ২৬ ডাউনলোড করতে পারবেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
অ্যাপল সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকালে নতুন পণ্য বা প্রযুক্তি উন্মুক্ত করে থাকে। সে হিসাবে বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা সন্ধ্যার পর আইওএস ২৬ আপডেট করতে পারবেন। আইফোন ১১ থেকে শুরু করে সর্বশেষ আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স মডেলে আইওএস ২৬ ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া আইফোন এসই (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম) মডেলও আপডেটের আওতায় থাকছে। উল্লেখ্য, আইফোন ১৭ সিরিজের ৪টি মডেলের আইফোনেই বিল্টইনভাবে আইওএস ২৬ ব্যবহার করা যাবে।
আইওএসের নতুন সংস্করণে বেশ কিছু নকশাগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর মধ্যে লিকুইড গ্লাস ডিজাইনের স্বচ্ছ ইন্টারফেস, মসৃণ সোয়াইপ ও স্ক্রলিং সুবিধা অন্যতম। শুধু তা–ই নয়, অ্যাডাপটিভ ব্যাটারি সেভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই ব্যাটারির খরচ কমানো যাবে। নতুন সংস্করণটিতে অ্যাপ দ্রুত চালু হওয়ার পাশাপাশি ক্যামেরার ক্ল্যাসিক মোড চালুর টগল বাটন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া আইফোনে লো পাওয়ার মোড চালু থাকলে কোন কোন সুবিধা সীমিত হবে, তা স্পষ্টভাবে জানার সুযোগ মিলবে। অ্যাপলের তথ্যমতে, এ সময় আইফোনের পটভূমির কার্যক্রম, কাজের গতি, পর্দার রিফ্রেশ রেট ও আইক্লাউড সিঙ্ক–সুবিধা সীমিত থাকবে।
আইওএস ২৬ ইনস্টল করতে হলে আইফোনের সেটিংসের জেনারেল অপশন থেকে সফটওয়্যার আপডেটে ক্লিক করতে হবে। নতুন সংস্করণ ডাউনলোডের পর ছয় সংখ্যার পাসকোড দেওয়ার পর আইফোন রিবুট হলেই নতুন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল হয়ে যাবে।
সূত্র: নিউজ১৮