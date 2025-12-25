বিশ্বের ত্রিমাত্রিক মানচিত্রে ২৭৫ কোটি স্থাপনার ছবি

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভবনের ছবি অনলাইনে দেখার সুযোগ দিতে ২৭৫ কোটি স্থাপনার তথ্যনির্ভর ত্রিমাত্রিক (থ্রি–ডি) মানচিত্র তৈরি করেছেন জার্মানির একদল গবেষক। গ্লোবাল বিল্ডিং অ্যাটলাস নামের ত্রিমাত্রিক ম্যানচিত্রটি তৈরির জন্য ২০১৯ সালে স্যাটেলাইট থেকে তোলা প্রায় আট লাখ ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব স্থানে স্যাটেলাইটের ছবি অস্পষ্ট ছিল, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে পার্শ্ববর্তী ভবনের উচ্চতা অনুযায়ী ভবনের আকার ও আয়তনের থ্রিডি মডেল তৈরি করা হয়েছে।
গতানুগতিক টু–ডি মানচিত্রের বদলে ত্রিমাত্রিক মানচিত্রটিতে প্রতিটি ভবনের আকার থ্রি–ডি মডেলে দেখা যায়। ফলে লন্ডন থেকে শুরু করে চীনের বিভিন্ন শহরের স্থাপনাও এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ত্রিমাত্রিক মানচিত্রটির ওপরে থাকা সার্চ বারে নির্দিষ্ট দেশ ও শহরের নির্দিষ্ট ঠিকানার স্থাপনার থ্রি–ডি মডেল দেখা সম্ভব।
মানচিত্রের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভবন রয়েছে এশিয়ায়, প্রায় ১২২ কোটি। এশিয়ার মোট ভবনের সংখ্যা বিশ্বের মোট ভবনের প্রায় অর্ধেক। এরপর আফ্রিকায় ৫৪ কোটি, ইউরোপে ৪০ কোটি, উত্তর আমেরিকায় ২৯ কোটি এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ২৬ কোটি ভবন রয়েছে। ওশেনিয়া অঞ্চলে রয়েছে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ ভবন।
কেবল কৌতূহল মেটানোই নয়, ত্রিমাত্রিক এই মানচিত্রের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বও রয়েছে।
গবেষকদের মতে, ত্রিমাত্রিক মানচিত্রটি ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন, নগরায়ণ পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা করা সহজ হবে। জার্মান অ্যারোস্পেস সেন্টার ইতিমধ্যে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় সহায়তার জন্য এই মানচিত্র ব্যবহারের কাজ শুরু করেছে। তবে একসঙ্গে বেশি সংখ্যায় মানুষ অনলাইনে ত্রিমাত্রিক মানচিত্র ব্যবহার করায় প্রাথমিকভাবে মানচিত্রের পুরো অংশ ঠিকমতো দেখা না–ও যেতে পরে বলে জানিয়েছে গ্লোবাল বিল্ডিং অ্যাটলাস কর্তৃপক্ষ।
সূত্র: ডেইলি মেইল