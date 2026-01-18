প্রতারণার জন্য ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটকে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি ডলার দিতে হবে

ইলন মাস্ক ওপেনএআই এবং মাইক্রোসফটের কাছে ১৩ হাজার ৪০ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন
আহসান হাবীব

চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআই এবং সফটওয়্যার নির্মাতা মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে ইলন মাস্ক ১৩ হাজার ৪০ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ওপেনএআই তার অলাভজনক মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে বাণিজ্যিকীকরণ করেছে এবং এভাবে তাঁকে প্রতারিত করা হয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাস্ক গত শুক্রবার আদালতে এই ‘ক্ষতিপূরণ দাবি’ দাখিল করেছেন।

মাস্কের এই ক্ষতিপূরণ দাবির এক দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে নির্ধারিত জুরি ট্রায়াল এড়াতে ওপেনএআই ও মাইক্রোসফটের চূড়ান্ত আবেদন এক ফেডারেল বিচারক বাতিল করে দেন। আদালতের ফাইলিংয়ে উদ্ধৃত অর্থনীতিবিদ বিশেষজ্ঞ সি পল ওয়াজানের হিসাব অনুযায়ী, মাস্ককে ওপেনএআইতে তিনি যে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার মূলধন হিসেবে দান করেছিলেন, তা থেকে তাঁকে প্রতারিত করা হয়েছে।

ইলন মাস্ক ২০১৫ সালে ওপেনএআইএর সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তবে ২০১৮ সালে তিনি কোম্পানি ত্যাগ করেন, কারণ, তিনি এর বাণিজ্যিকীকরণ ও কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। মাস্কের দাবি অনুযায়ী, তিনি ওপেনএআইয়ের বর্তমান ৫০ হাজার কোটি ডলার বাজারমূল্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের অধিকারী। আদালতে ফাইলিংয়ে মাস্কের আইনজীবী স্টিভেন মোলো উল্লেখ করেছেন, একটি স্টার্টআপে প্রাথমিক বিনিয়োগকারী তাঁর বিনিয়োগের চেয়ে অনেক গুণ বেশি লাভ করতে পারেন। ঠিক তেমনিভাবে ওপেনএআই ও মাইক্রোসফট যে বেআইনি লাভ করেছে এবং তা তার প্রাথমিক বিনিয়োগের চেয়ে অনেক বড়।

ওপেনএআই ও মাইক্রোসফট মাস্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ব্লুমবার্গে উদ্ধৃত একটি বিবৃতিতে ওপেনএআই জানিয়েছে, ‘মাস্কের মামলা ভিত্তিহীন এবং এটি তার চলমান হয়রানির অংশ। আমরা আদালতে এ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত। সাম্প্রতিক এই দাবি শুধু হয়রানি আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।’

এই সপ্তাহের শুরুতে স্যাম অল্টম্যানের নেতৃত্বাধীন ওপেনএআই বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকিং অংশীদারদের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, মাস্ক সম্ভবত ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরঞ্জিত ও আকর্ষণীয় দাবিসমূহ’ করবেন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

