জিমেইলের সব ব্যবহারকারীর জন্য গুগলের সতর্কবার্তা

বিশ্বজুড়ে জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য জরুরি সতর্কবার্তা জারি করেছে গুগল। সতর্কবার্তায় অতি দ্রুত সব ব্যবহারকারীকে জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তনসহ দুই স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি জিমেইল ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে সাইবার হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গুগল।

গুগলের তথ্যমতে, সাইবার হামলার পেছনে কুখ্যাত হ্যাকার দল শাইনি হান্টার্স সক্রিয় রয়েছে। ২০২০ সাল থেকে হ্যাকার দলটি বিভিন্ন কৌশলে ‘ফিশিং’ হামলা চালাচ্ছে। সাধারণত প্রতারণামূলক ই–মেইল পাঠিয়ে ব্যবহারকারীদের ভুয়া লগইন পেজে নিয়ে যায় হ্যাকার দলটি। এর ফলে অনেকেই জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বা সংবেদনশীল তথ্যসহ নিরাপত্তা কোড দিয়ে দেন। গুগলের আশঙ্কা, শাইনি হান্টার্স হ্যাকার দলটি শিগগিরই নতুন কৌশলে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও ধ্বংসাত্মক সাইবার হামলা চালাতে পারে।

গুগল জানিয়েছে, টু–স্টেপ ভেরিফিকেশন নামের দুই স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা অ্যাকাউন্ট সুরক্ষায় কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতি চালু থাকলে পাসওয়ার্ড ফাঁস হলেও হ্যাকারদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে হলে দ্বিতীয় ধাপের একটি কোড প্রয়োজন হয়, যা সাধারণত ব্যবহারকারীর যন্ত্রে পাঠানো হয়। এই বাড়তি ধাপ অ্যাকাউন্ট নিরাপদ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর তাই দ্রুত জিমেইল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তনসহ দুই স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

জিমেইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাংকিং, অনলাইন কেনাকাটা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো নানা সেবায় প্রবেশ করা যায়। আর তাই জিমেইল অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হলে ব্যবহারকারীর জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়। এ বিষয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতেই সতর্কবার্তা জারি করেছে গুগল।

প্রসঙ্গত, গত জুনে প্রকাশিত এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছিল, শাইনি হান্টার্স দলের হ্যাকাররা ডেটা লিক সাইট চালু করে চাঁদাবাজির নতুন কৌশল নিতে পারে। এরপর ৮ আগস্ট গুগল সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীদের সরাসরি ই–মেইল পাঠিয়ে দ্রুত নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেয়।

