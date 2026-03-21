অনলাইন প্রতারণা ঠেকাতে গুগল, অ্যামাজন, ওপেনএআইসহ ৮টি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ

অনলাইন প্রতারণা শনাক্ত করার পাশাপাশি তা প্রতিরোধের জন্য যৌথভাবে কাজ করবে গুগল, অ্যামাজন, ওপেনএআইসহ ৮টি বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান। ‘অনলাইন সার্ভিসেস অ্যাকর্ড এগেইনস্ট স্ক্যামস’ শীর্ষক এ উদ্যোগের আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের সঙ্গে অনলাইন প্রতারণাবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য আদান–প্রদান করবে। এর ফলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রতারণামূলক কার্যক্রম বর্তমানের তুলনায় ভালোভাবে মোকাবিলা করা যাবে বলে ধারণা করছে প্রতিষ্ঠানগুলো।
চুক্তিতে যুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট, মেটা, অ্যাডোবি, লিঙ্কডইন ও ম্যাচ গ্রুপ, যারা টিন্ডার ও হিঞ্জের মতো প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে থাকে। এক্সিওসের প্রতিবেদনের বরাতে জানা গেছে, চুক্তিটি সই হয়েছে অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের গ্লোবাল ফ্রড সামিটের আগে। খসড়া অনুযায়ী, এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একত্র হয়ে স্ক্যামারদের মোকাবিলা করবে এবং সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রতারণা প্রতিরোধ করবে।
গুগলের ট্রাস্ট ও সেফটি টিমের ক্যারেন কোরিংটন বলেছেন, ‘আমরা একা এটি সমাধান করতে পারি না। শিল্পের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যাতে আমরা স্ক্যামগুলো আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারি।’
চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রস-বর্ডার অপরাধী নেটওয়ার্ক–সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করবে এবং গ্লোবাল অ্যান্টিস্ক্যাম অ্যালায়েন্স ও টেক এগেইনস্ট স্ক্যামস কোলিশনের মাধ্যমে স্ক্যাম শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের সেরা পদ্ধতি ভাগ করবে। এ ছাড়া তারা এআই-ভিত্তিক সিস্টেম এবং ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন নিরাপত্তাসুবিধা চালু করাসহ, প্ল্যাটফর্মে আর্থিক লেনদেন যাচাইপ্রক্রিয়া শক্তিশালী করবে।
প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো আশা করছে, তারা আরও নতুন সেফটি ফিচার চালু করবে এবং নীতিনির্ধারক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বাড়াবে, যাতে সংগঠিত স্ক্যাম নেটওয়ার্ক প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি মেটা ও ওপেনএআই নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম সেফটি টুলস ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে স্ক্যাম প্রতিরোধ ব্যবস্থাও রয়েছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া