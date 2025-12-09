সাইবার হামলার বিষয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল অ্যাপল ও গুগল

অ্যাপল ও গুগল বিশ্বজুড়ে তাদের ব্যবহারকারীদের নতুন করে সাইবার হামলার সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। ব্যবহারকারীরা রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকার এবং বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যার সাইবার হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে। নজরদারি ও অননুমোদিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে চলমান নিরাপত্তা উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি এ সতর্কবাতা পাঠিয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।
গুগল জানিয়েছে, ইনটেলেক্সা নামের স্পাইওয়্যার হামলার লক্ষ্যবস্তুতে থাকা সব ব্যবহারকারীকে সাইবার হামলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গুগলের তথ্যমতে, ইনটেলেক্সা স্পাইওয়্যার বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং আরও বিস্তৃত হচ্ছে। ইনটেলেক্সা স্পাইওয়্যারের লক্ষ্যবস্তুতে থাকা পাকিস্তান, কাজাখস্তান, অ্যাঙ্গোলা, মিসর, উজবেকিস্তান, সৌদি আরব, তাজিকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারীদের এ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।
অ্যাপল জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত বিশ্বের ১৫০টির বেশি দেশের ব্যবহারকারীকে তারা এ ধরনের নোটিশ দিয়েছে। সতর্কবার্তায় শুধু ব্যবহারকারীদের ঝুঁকির তথ্য জানানো হয়েছে। তবে ঠিক কতজনকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা হয়েছিল বা কোন পক্ষ এর সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি বিস্তারিত কিছু জানায়নি।
গত কয়েক বছরে বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠানো সাইবার হামলার সতর্কবার্তা আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে সরকারি তদন্তও শুরু হয়েছে। কানাডার ডিজিটাল নজরদারি সংস্থা সিটিজেন ল্যাবের গবেষক জন স্কট রেইলটন জানান, এ ধরনের সতর্কতা সাইবার গোয়েন্দাদের ওপর চাপ বাড়ায়। নতুন তদন্তের পথ তৈরি করে এবং স্পাইওয়্যার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
সূত্র: রয়টার্স, টাইমস অব ইন্ডিয়া