অনলাইন কেনাকাটা ও গেমিংয়ে সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ছে: ক্যাসপারস্কি

অনলাইন কেনাকাটা করতে আগ্রহীদের লক্ষ্য করে এ বছর ফিশিং হামলা ও ভুয়া অফারের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছে সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কি। প্রতিষ্ঠানটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন স্টোর, ব্যাংক ও পেমেন্ট সিস্টেমের ছদ্মাবরণে প্রায় ৬৪ লাখ ফিশিং হামলার চেষ্টা ব্লক করেছে ক্যাসপারস্কি। এসব হামলার ৪৮ দশমিক ২ শতাংশই অনলাইন ক্রেতাদের লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। একই সময়ে গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলোও সাইবার হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ক্যাসপারস্কি সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্ল্যাক ফ্রাইডে ঘিরে অনেক স্প্যাম মেইল পাঠিয়েছিল সাইবার অপরাধীরা। নভেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহেই ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩৫টি স্প্যাম ই–মেইল শনাক্ত করেছে ক্যাসপারস্কি। এসব স্প্যাম ই–মেইলের বহু অংশই আগের বছরের টেমপ্লেট পুনর্ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে এবং অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, আলিবাবাসহ বিভিন্ন পরিচিত ব্র্যান্ডের নামে পাঠানো হয়েছে। বিনোদন প্ল্যাটফর্মকেও ছাড় দেয়নি সাইবার অপরাধীরা। ২০২৫ সালে ৮ লাখের বেশি নেটফ্লিক্স এবং ৫ লাখের বেশি স্পটিফাই-সংশ্লিষ্ট ফিশিং প্রচেষ্টা শনাক্ত করেছে ক্যাসপারস্কি।
ই-কমার্স ছাড়াও সাইবার অপরাধীরা স্টিম, প্লেস্টেশন, এক্সবক্স প্রভৃতি গেমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে ২০ লাখ ৫৪ হাজারের বেশি বার ফিশিং হামলার চেষ্টা করেছে। শুধু তা–ই নয়, গেমিং সফটওয়্যারের ছদ্মাবরণে ছড়িয়ে পড়া ম্যালওয়্যারের সংখ্যাও বছরজুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
ক্যাসপারস্কির জ্যেষ্ঠ ওয়েব কনটেন্ট অ্যানালিস্ট ওলগা অলতুখোভা জানান, সাইবার অপরাধীরা এখন পুরো ডিজিটাল দুনিয়াতেই সক্রিয়। তারা অনলাইন কেনাকাটা, গেমিং, স্ট্রিমিং ও যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করছে। তাই ব্যবহারকারীদের অনলাইন কেনাকাটার সময় সতর্ক থাকা জরুরি।