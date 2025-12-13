একসঙ্গে ভিডিও দেখার সুযোগ আনছে টিকটক

খুদে ভিডিওভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটক ইনবক্সে ডিরেক্ট মেসেজিংয়ে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ করতে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। শেয়ারড ফিড নামের এই সুবিধার মাধ্যমে এখন ডিরেক্ট মেসেজে (ডিএম) একসঙ্গে ভিডিও দেখা ও তা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
টিকটক জানিয়েছে, শেয়ারড ফিড ব্যবহার করে বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা নিজেদের আগ্রহভিত্তিক ভিডিও ফিড একসঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন। খেলাধুলা, শীতকালীন ছুটির কার্যক্রম বা পছন্দের ফ্যাশন নির্মাতাদের ভিডিও সবই থাকবে এই ফিডে। ব্যবহারকারীদের রুচি ও আগ্রহের মিল বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট নির্বাচন করে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করবে এই ফিচার।
প্রতিদিন একটি প্রাইভেট চ্যাটে সর্বোচ্চ ১৫টি ভিডিওর একটি বাছাই করা তালিকা যুক্ত হবে শেয়ারড ফিডে। বিভিন্ন ভিডিও নির্বাচন করা হবে ব্যবহারকারীদের টিকটক ব্যবহারের ধরন, কোন ভিডিও তাঁরা দেখেন, লাইক দেন কিংবা মন্তব্য করেন এসব তথ্যের ভিত্তিতে। এতে প্রতিটি শেয়ারড ফিড হবে আলাদা ও নির্দিষ্ট সেই দুজনের আগ্রহ অনুযায়ী সাজানো।
এই ফিচার ব্যবহার করতে ডিরেক্ট মেসেজে কাউকে যুক্ত করে একটি শেয়ারড ফিড শুরু করতে হবে। এরপর টিকটকের অ্যালগরিদম প্রতিদিন এক ডজনের বেশি ভিডিও দেখাবে। শেয়ারড ফিডে থাকা ভিডিও নিয়ে ডিরেক্ট মেসেজের মধ্যেই মন্তব্য করা, লাইক দেওয়া কিংবা আলাপ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। এই অভিজ্ঞতা পছন্দ না হলে ব্যবহারকারীরা যেকোনো সময় শেয়ারড ফিড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধাও পাবেন।
সূত্র: ম্যাশেবল