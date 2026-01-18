মেটাসহ একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেন চুক্তিতে যাচ্ছে উইকিপিডিয়া

একাধিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন চুক্তি করেছে উইকিপিডিয়া। এ উদ্যোগের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–শিল্পের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বড় অনলাইন তথ্যভান্ডারটি। ইন্টারনেটে ২৫ বছর পূর্তির সময়েই এ ঘোষণা দিয়েছে উইকিপিডিয়া পরিচালনাকারী সংস্থা উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন।
ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, মাইক্রোসফট, মেটা, পারপ্লেক্সিটি, অ্যামাজন এবং ফ্রান্সভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মিস্ট্রাল এআইয়ের সঙ্গে তারা চুক্তি করেছে। এসব চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে উইকিপিডিয়ার তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। এতে ওয়েব থেকে অবাধে তথ্য সংগ্রহ বা ‘স্ক্র্যাপিং’–এর প্রবণতা কমবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। তবে চুক্তিগুলোর আর্থিক শর্ত জানানো হয়নি।
উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন বলছে, এআই মডেল তৈরির জন্য বড় পরিসরে এবং দ্রুতগতিতে তথ্যের প্রয়োজন হয়। সেই চাহিদা পূরণে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতেই এই চুক্তিগুলো করা হয়েছে। একই সঙ্গে এতে উইকিপিডিয়ার প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর ওপর অনিয়ন্ত্রিত চাপ কমবে বলেও আশা করছে তারা।
উইকিপিডিয়ার তথ্য বিনা মূল্যে ব্যবহার করা গেলেও সাইটটি পরিচালনা করতে নিয়মিত বড় অঙ্কের ব্যয় হয়। সার্ভার পরিচালনা, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিপুল ট্রাফিক সামলাতে খরচ বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এআই বটের তৎপরতা দ্রুত বেড়েছে, বিভিন্ন মডেল প্রশিক্ষণের জন্য বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
ফাউন্ডেশনের তথ্যে বলা হয়েছে, মানব ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও স্বয়ংক্রিয় বটের ট্রাফিক উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর ফলে উইকিপিডিয়ার সার্ভার ও নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। উইকিপিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা জিমি ওয়েলস এআই প্রশিক্ষণে উইকিপিডিয়ার তথ্য ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষের হাতে সম্পাদিত ও যাচাই করা এ তথ্য অন্য উৎসের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য। তবে বড় পরিসরে এ তথ্য ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর উচিত সেই ব্যয়ের অংশীদার হওয়া।
বর্তমানে উইকিপিডিয়ার আয়ের বড় অংশই আসে অনুদান থেকে। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ নিয়মিত অনুদান দিয়ে এই মুক্ত জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্মকে সচল রাখছেন। তবে উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, এই অনুদান সাধারণ মানুষের জন্য তথ্য উন্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে। বড় প্রযুক্তি কোম্পানির বাণিজ্যিক এআই পণ্য তৈরিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য নয়। এর আগেও একই পথে হেঁটেছে উইকিপিডিয়া। ২০২২ সালে গুগলকে ‘এন্টারপ্রাইজ গ্রাহক’ হিসেবে যুক্ত করা হয়। পরে আরও কয়েকটি ছোট এআই ও সার্চ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করা হয়। নতুন চুক্তিগুলোর মাধ্যমে সেই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত হবে।
উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, তারা নিজেদের কাজেও এআই ব্যবহারের সম্ভাবনা বিবেচনা করছে। তবে এআই দিয়ে নিবন্ধ লেখানোর কোনো পরিকল্পনা নেই। ভেঙে যাওয়া লিংক শনাক্ত ও ঠিক করা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ সহজ করা এবং সম্পাদকদের সহায়ক টুল হিসেবে এআই ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে।
একই সঙ্গে উইকিপিডিয়ার অনুসন্ধান ব্যবস্থাও আধুনিক করার আলোচনা চলছে। ভবিষ্যতে শব্দভিত্তিক অনুসন্ধানের বাইরে গিয়ে আরও কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব সার্চ অভিজ্ঞতা দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।
সূত্র: টেক্লুসিভ