সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস কর্মসূচি শুরু হচ্ছে
সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস কর্মসূচি শুরু হচ্ছে
সাইবার–জগৎ

আগামীকাল শুরু হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস কর্মসূচি

প্রযুক্তি ডেস্ক

‘সাইবার সচেতন হোন, নিরাপদ থাকুন’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামীকাল বুধবার শুরু হচ্ছে দশম সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস কর্মসূচি। সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষকে সচেতন করে তুলতে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কর্মসূচি পালন করছে বেসরকারি সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএএফ)। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে সিসিএএফ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মোবাইল ফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা পিএলসি, প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান পালো আল্টো নেটওয়ার্ক, স্মার্ট ডেটা টেকনোলজিস ও ফাইবার এট হোমের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেনের (সিএসডব্লিউসি) সহযোগিতায় দেশজুড়ে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস বাস্তবায়ন করা হবে। কর্মসূচির মধ্যে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা, দ্বিতীয় সপ্তাহে মাল্টিফ্যাক্টর অথেনটিকেশন, তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত সফটওয়্যার হালনাগাদ ও চতুর্থ সপ্তাহে সন্দেহজনক লিংকে ক্লিক না করার বিষয়ে প্রচারণা চালানো হবে।

সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, সেমিনার, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। এসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংগঠনসহ যেকোনো ব্যক্তি অংশ নিতে পারবেন।

আরও পড়ুন