১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হচ্ছে মাইক্রোসফট লেন্স

মাইক্রোসফট তাদের জনপ্রিয় ডকুমেন্ট স্ক্যান করার অ্যাপ মাইক্রোসফট লেন্স (পিডিএফ স্ক্যানার) বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি এই অ্যাপ দীর্ঘদিন ধরে ছবি ও নথি স্ক্যান করে পিডিএফ, ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও এক্সেল ফাইলে রূপান্তরের জন্য জনপ্রিয়।
মাইক্রোসফটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপটির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হবে। এর পরবর্তী ধাপে ১৫ নভেম্বর থেকে এটি অ্যাপল অ্যাপ স্টোর ও গুগল প্লে স্টোরে আর পাওয়া যাবে না। ব্যবহারকারীরা ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্ক্যানিং সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। এর পর থেকে নতুন কোনো স্ক্যান করা সম্ভব হবে না। তবে যন্ত্রে অ্যাপটি ইনস্টল থাকা অবস্থায় আগের সংরক্ষিত স্ক্যান ব্যবহার করা যাবে। আগে ‘অফিস লেন্স’ নামে পরিচিত এই অ্যাপ প্রথম তৈরি করা হয় উইন্ডোজ ফোনের জন্য। অন্যান্য স্ক্যানিং অ্যাপের মতোই এর মূল কাজ ছিল ছবি বা হাতের লেখা স্ক্যান করে তা ডিজিটাল ফাইলে রূপান্তর করা। সহজে ব্যবহার ও উন্নত ফিচারের কারণে অ্যাপটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অ্যাপটির কিছু ফিল্টার ব্যবহার করে ছবিকে আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করা যায়, নথি হালকা করা হয় কিংবা সাদাকালো কপিতে রূপান্তর করা যায়।
গুগল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি পাঁচ কোটির বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। এর গড় রেটিং ৫–এর মধ্যে ৪.৯, আর অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে রয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি ইতিবাচক রিভিউ। প্রযুক্তি দুনিয়ায় মাইক্রোসফটের সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত অ্যাপগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।
লেন্স বন্ধের পর ব্যবহারকারীদের মাইক্রোসফট ৩৬৫ কোপাইলট অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে মাইক্রোসফট। তবে এ অ্যাপে বিল্ট-ইন স্ক্যানিং সুবিধা থাকলেও লেন্সের বেশ কিছু জনপ্রিয় সুবিধা যেমন ‘রিড আউট লাউড’ ও ‘ইমার্সিভ রিডার’ নেই। এ ছাড়া স্ক্যান করা ফাইল সরাসরি ওয়াননোট, ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্টে সংরক্ষণের সুযোগও নেই।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস