ইলন মাস্ক গ্রোক এআই ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের টাইমলাইন পরিষ্কার করছেন
ইলন মাস্ক গ্রোক এআই ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের টাইমলাইন পরিষ্কার করছেন
সাইবার–জগৎ

নতুন ‘ফলোয়িং’ টাইমলাইন চালু করল এক্স

আহসান হাবীব

এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাপে ‘ফলোয়িং’ টাইমলাইনে এসেছে বড় পরিবর্তন। এর ফলে এখন থেকে ব্যবহারকারীর অনুসরণ করা অ্যাকাউন্টগুলোর পোস্ট সাজিয়ে দেখাবে গ্রোক নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। গত বৃহস্পতিবার এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এক্সের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। প্ল্যাটফর্মটি দীর্ঘদিন ধরে টাইমলাইন অ্যালগরিদম উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। অনিয়মিত পোস্ট দেখানোর বিষয়ে ব্যবহারকারীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে এআই যুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন হালনাগাদে গ্রোক এআই পোস্ট ফিল্টার করে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আগে দেখানোর চেষ্টা করবে। ফলে ‘ফলোয়িং’ ট্যাব আরও গোছানো হবে। যদিও মাস্ক তা পরিষ্কার করে জানাননি। ধারণা করা হচ্ছে, আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীরাই সুবিধাটি পাচ্ছেন এবং তা ব্যবহার করতে আইফোনে এক্স অ্যাপ হালনাগাদ থাকতে হবে।

গ্রোক কীভাবে পোস্ট সাজাচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে যাঁরা পরিবর্তনটি ব্যবহার করছেন, তাঁদের অনেকেই টাইমলাইনকে আগের তুলনায় উন্নত বলে মনে করছেন। ব্যবহারকারীদের পছন্দের ভারসাম্য বজায় রাখতে ফলোয়িং ট্যাবের পাশে একটি তির চিহ্ন রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে চাইলে আগের মতো ধারাবাহিকভাবে পোস্ট দেখার সুবিধাও পাওয়া যাবে। ধীরে ধীরে আরও বেশি ব্যবহারকারী এই পরিবর্তন দেখতে পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: নিউজ১৮ ডটকম

আরও পড়ুন