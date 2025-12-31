আইফোন ও আইপ্যাডে সাইবার হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অ্যাপল
সাইবার হামলার ঝুঁকিতে সব আইফোন ও আইপ্যাড, সতর্ক করল অ্যাপল

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সব আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীর জন্য জরুরি নিরাপত্তা–সতর্কতা জারি করেছে অ্যাপল। ব্রাউজার সফটওয়্যারের ওয়েবকিটে থাকা দুটি গুরুতর নিরাপত্তাত্রুটির মাধ্যমে যেকোনো আইফোন ও আইপ্যাডে সাইবার হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রতিষ্ঠানটি। পুরোনো সব সংস্করণে এই নিরাপত্তাত্রুটি থেকে যাওয়ায় সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে দ্রুত সর্বশেষ সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে।

অ্যাপলের তথ্য মতে, আইওএস ও আইপ্যাডওএসে ব্যবহৃত সব ব্রাউজারের ভিত্তি সফটওয়্যার ওয়েবকিটে দুটি গুরুতর নিরাপত্তাত্রুটি শনাক্ত হয়েছে। এসব ত্রুটি ব্যবহার করে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে ‘অত্যন্ত জটিল’ সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। এই নিরাপত্তাঝুঁকির উৎস মূলত ক্ষতিকর ওয়েবসাইট। ব্যবহারকারীরা যদি এমন কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন, তাহলে তার অজান্তেই ডিভাইসে ক্ষতিকর নির্দেশনা কার্যকর হতে পারে। এর ফলে হ্যাকাররা আইফোন বা আইপ্যাডের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে কিংবা অনুমতি ছাড়াই ক্ষতিকর কোড চালাতে পারে।

এই নিরাপত্তা দুর্বলতাগুলোকে ‘জিরো ডে’ ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সংশোধনের আগেই হ্যাকাররা সেগুলো কাজে লাগিয়ে সাইবার হামলা চালিয়েছে। অ্যাপল ও গুগলের থ্রেট অ্যানালাইসিস গ্রুপসহ একাধিক নিরাপত্তা দল যৌথভাবে এসব ত্রুটি শনাক্ত করেছে। তাদের মতে, এসব দুর্বলতা বড় ধরনের সাইবার হামলার ঝুঁকি তৈরি করতে পারত। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় অ্যাপল আইওএস ১৮.৭.৩ ও আইপ্যাডওএস ১৮.৭.৩ ছাড়াও ম্যাকওএস টাহো ২৬.২, টিভিওএস ২৬.২, ওয়াচওএস ২৬.২, ভিশনওএস ২৬.২ এবং সাফারি ২৬.২ সংস্করণের আপডেট প্রকাশ করেছে। যেসব আইফোন ও আইপ্যাডে স্বয়ংক্রিয় আপডেটসুবিধা চালু রয়েছে, সেগুলোতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হয়ে যাবে। তবে যেসব যন্ত্রে আপডেটসুবিধা বন্ধ রয়েছে, সেগুলোর সেটিংসে গিয়ে আইওএস ২৬.২ অথবা আইপ্যাডওএস ২৬.২ সংস্করণ ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে হবে।

এক বিবৃতিতে অ্যাপল জানিয়েছে, আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার স্বার্থে তদন্ত শেষ না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রকাশ না করা পর্যন্ত তারা নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে না।

সাইবার নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ কার্ট নুটসন জানিয়েছেন, জিরো ডে হামলা সাধারণত পুরোনো সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে চালানো হয়। তাই দ্রুত আপডেট ইনস্টল করাই সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষাব্যবস্থা।

সূত্র: ডেইলি মেইল

