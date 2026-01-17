আইফোনে সাইবার হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অ্যাপল
আইফোনে সাইবার হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অ্যাপল
সাইবার–জগৎ

শক্তিশালী স্পাইওয়্যার হামলার ঝুঁকিতে আইফোন, সতর্ক করল অ্যাপল

প্রযুক্তি ডেস্ক

শক্তিশালী স্পাইওয়্যার হামলার আশঙ্কায় আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আইফোনে ‘অত্যন্ত উন্নত ও লক্ষ্যভিত্তিক’ স্পাইওয়্যার হামলার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এসব হামলার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর অজান্তেই আইফোনে থাকা তথ্য জানতে পারে সাইবার অপরাধীরা, যা ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয়তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অ্যাপলের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ব্যবহৃত প্রায় ১৮০ কোটি আইফোনের অন্তত অর্ধেক এখনো সর্বশেষ আইওএস ২৬ সংস্করণে হালনাগাদ করা হয়নি। অথচ এই সংস্করণেই সাম্প্রতিক সময়ে শনাক্ত হওয়া একাধিক গুরুতর নিরাপত্তা দুর্বলতার সমাধান যুক্ত করা হয়েছে। ফলে পুরোনো সংস্করণ ব্যবহারকারীরা বাড়তি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

নতুন সাইবার হামলা অত্যন্ত কৌশলী এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিতদের পাঠানো কোনো লিংকে ক্লিক বা ফাইল না খুললেও আইফোনের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে সাইবার অপরাধীদের দখলে। এর ফলে আইফোন ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, অবস্থান শনাক্তের পাশাপাশি ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন গোপনে চালুর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অ্যাপল জানিয়েছে, নিরাপত্তা দুর্বলতাগুলো শনাক্ত হয়েছে ওয়েবকিটে। ওয়েবকিট হলো সাফারি এবং আইওএসের সব ব্রাউজারের মূল ইঞ্জিন। যাদের আইফোনে স্বয়ংক্রিয় হালনাগাদ সুবিধা চালু আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্যাচ ইতিমধ্যে ইনস্টল হয়ে যাওয়ার কথা। অন্য ব্যবহারকারীদের ম্যানুয়ালভাবে আইওএস ২৬.২ সংস্করণ ডাউনলোড করতে হবে।

সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ম্যালওয়্যারবাইটসের গবেষকেরা জানিয়েছেন, আইফোন রিস্টার্ট করলে মেমোরিতে সক্রিয় থাকা অনেক ক্ষতিকর সফটওয়্যার সাময়িকভাবে মুছে যায়। উন্নতমানের স্পাইওয়্যার সাধারণত যন্ত্রে স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায় না এবং ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিন ফোন পুনরায় চালু না করার সুযোগ নেয়।

সূত্র: ডেইলি মেইল

আরও পড়ুন