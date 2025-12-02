কোন পাসওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়

দৈনন্দিন কাজ, ব্যাংকিং, সামাজিক যোগাযোগ ও অন্যান্য সেবা অনলাইনে পরিচালিত হয়। এসব অনলাইন অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ডের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অনেকেই একই পাসওয়ার্ড একাধিক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করেন বা সহজে মনে রাখার জন্য খুবই সাধারণ পাসওয়ার্ড বেছে নেন। কিন্তু এই অভ্যাস নিরাপত্তার জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করে। চলতি বছরের শুরুতে ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে চুরির ঘটনায় দুর্বল নিরাপত্তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিউজিয়ামটি তাদের ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের জন্য ‘ল্যুভর’ নামের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করায় হ্যাকাররা সহজ সুযোগটি কাজে লাগিয়েছে।
সহজে মনে রাখার মতো পাসওয়ার্ড ব্যবহারের সুবিধা থাকলেও এর ঝুঁকি মারাত্মক হতে পারে। দুর্বল বা অনুমান করা যায় এমন পাসওয়ার্ড খুব দ্রুত ভেঙে ফেলা যায়। হ্যাকাররা সাধারণ পাসওয়ার্ড অনুমান করার সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং ডার্ক ওয়েব থেকে ব্যবহারকারীর সামাজিক যোগাযোগের প্রোফাইল বিশ্লেষণ করে নাম, জন্মতারিখ বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন। এসব তথ্য প্রায়ই পাসওয়ার্ডের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
একই পাসওয়ার্ড একাধিক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করলে, একটিমাত্র তথ্য ফাঁসও ব্যবহারকারীর একাধিক অ্যাকাউন্টকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। বিটওয়ার্ডেনের গ্যারি ওরেনস্টাইন বলেন, যদি কোনো পাসওয়ার্ড বারবার ব্যবহৃত হয় বা অনুমেয় হয়, হ্যাকাররা সহজেই ই-মেইল, ব্যাংকিং ও সামাজিক যোগাযোগের অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে পরিচয় চুরি এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিও বেড়ে যায়।
ভিপিএন কোম্পানি নর্ডপাস তাদের নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম নর্ডস্টেলার ও সাইবার নিরাপত্তা গবেষকদের সঙ্গে সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহ করেছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ডেটা ফাঁস এবং ডার্ক ওয়েব থেকে পাসওয়ার্ড সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
গবেষকেরা দেশ অনুযায়ী তথ্য সাজিয়েছেন (৪৪টি দেশ থেকে) এবং প্রজন্ম অনুযায়ী ভাগ করেছেন, যেখানে জন্মতারিখের মতো মেটাডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শীর্ষ ২০০টি পাসওয়ার্ড বেছে নেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ পাসওয়ার্ড
মার্কিন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ পাসওয়ার্ডগুলো প্রায়ই অনুমেয় এবং সহজে ভাঙা যায়। এগুলোর মধ্যে ‘অ্যাডমিন’ বা ‘পাসওয়ার্ড’ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। কিছু পাসওয়ার্ডে যেমন প্রথম অক্ষর বড় বা শেষে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। দেশটিতে শীর্ষ দশটি ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড হলো: admin, password, 123456, 12345678, 123456789, 12345, Password, 12345678910, Gmail.12345, Password1
তরুণ প্রজন্মের পাসওয়ার্ড প্রবণতা
ডিজিটাল নাগরিকেরাও নিরাপত্তাসচেতন নন। নর্ডপাসের তথ্য অনুযায়ী, জেন–জি প্রজন্মের পাসওয়ার্ডও প্রায়ই অনুমেয়। কিছু ব্যতিক্রম যেমন ‘স্কিবিডি’ থাকলেও বেশির ভাগ পাসওয়ার্ড সহজ সংখ্যা বা শব্দের সংমিশ্রণ। জেন–জিদের সবচেয়ে সাধারণ ১০টি পাসওয়ার্ড হলো: 12345, 123456, 12345678, 123456789, password, 1234567890, skibidi, 1234567, pakistan123, assword
মিলেনিয়াল প্রজন্মের পাসওয়ার্ড
মিলেনিয়ালদের পাসওয়ার্ডও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুব ভালো নয়। সংখ্যা ও অক্ষরের ক্রম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। ব্যক্তিগত নামও প্রায়ই পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শীর্ষ ১০টি পাসওয়ার্ড হলো: 123456, 1234qwer, 123456789, 12345678, 12345, 1234567890, password, 1234567, Contraseña, mustufaj
জেন এক্সের পাসওয়ার্ড
জেন এক্স (১৯৬৫-১৯৮০ সালে জন্ম) প্রজন্মের ব্যবহারকারীরা সংখ্যার সিকোয়েন্স বেশি ব্যবহার করেন। তবে কিছু নাম ও শব্দও শীর্ষ তালিকায় দেখা যায়। শীর্ষ ১০টি পাসওয়ার্ড হলো: 123456, 123456789, 12345, veronica, lorena, 12345678, 1234567, valentina, teckiss, follar
বুমারদের পাসওয়ার্ড
বেবি বুমাররা (১৯৪৬-১৯৬৪ সালে জন্ম) সংখ্যার পাশাপাশি নাম বেশি ব্যবহার করেন। এগুলো অনুমেয় হলেও ‘পাসওয়ার্ড’ বা ‘১২৩৪৫’ নয়। শীর্ষ ১০টি পাসওয়ার্ড হলো: 123456, 123456789, 12345, maria, Contraseña, susana, silvia, graciela, monica, claudia
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট ডটকম