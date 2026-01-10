সার্চ ফলাফল থেকে শর্টস বাদ দেওয়ার সুবিধা আনছে ইউটিউব

ইউটিউব তাদের সার্চের অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও কার্যকর করতে সার্চ ফিল্টারে নতুন পরিবর্তন আনছে। গুগল জানিয়েছে, এই হালনাগাদের মাধ্যমে সার্চ অপশনকে আরও গোছানো হয়েছে, ঠিকমতো কাজ না করা ফিচার বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।
এই হালনাগাদের অংশ হিসেবে ইউটিউব ‘টাইপ’ মেনুতে নতুন একটি শর্টস ফিল্টার যুক্ত করেছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে সার্চ ফলাফল থেকে শর্টস ভিডিও পুরোপুরি হাইড করতে পারবেন। এতে তুলনামূলক দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের ভিডিও খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। একই সঙ্গে সার্চ ফিল্টারের ‘সর্ট বাই’ অপশনের নাম পরিবর্তন করে প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে। পাশাপাশি ‘ভিউ কাউন্ট’ অপশনটি বাদ দিয়ে পপুলারিটি যুক্ত করা হয়েছে। গুগলের তথ্য অনুযায়ী, নতুন এই পপুলারিটি ফিল্টারে শুধু ভিউয়ের সংখ্যাই নয়, ভিডিও ভিউয়ের সময়সহ (ওয়াচ টাইম) আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এতে ভিডিওগুলো আরও কার্যকরভাবে সাজানো সম্ভব হবে।
এ ছাড়া ইউটিউব দুটি পুরোনো সার্চ ফিল্টার সরিয়ে দিয়েছে। এগুলো ‘আপলোড ডেট: লাস্ট আওয়ার’ ও ‘সর্ট বাই রেটিং’। গুগল জানিয়েছে, এই অপশনগুলো প্রত্যাশামতো কাজ করছিল না। তবে অন্যান্য আপলোড ডেট ফিল্টারের মাধ্যমে সাম্প্রতিক ভিডিও খুঁজে পাওয়া যাবে। একইভাবে নতুন পপুলারিটি অপশন ব্যবহার করে জনপ্রিয় কনটেন্টও সহজে দেখা যাবে। নতুন এই সার্চ ফিল্টার আপাতত সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য চালু করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সব ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে এই পরিবর্তন পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ইউটিউব। ফলে সবার ক্ষেত্রে একসঙ্গে এই হালনাগাদ দেখা না–ও যেতে পারে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস