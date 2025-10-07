হোয়াটসঅ্যাপে নতুন ধরনের ম্যালওয়্যার হামলা, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট

জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়ছে নতুন ধরনের ম্যালওয়্যার। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো জানিয়েছে, ‘সোরভেপোটেল’ নামের ম্যালওয়্যারটির মাধ্যমে তথ্য চুরি বা মুক্তিপণ আদায় করা হয় না; বরং সংক্রমিত অ্যাকাউন্ট থেকে অল্প সময়ের মধ্যে অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে বিপুলসংখ্যক স্প্যাম বার্তা পাঠানো হয়। ফলে স্প্যাম বার্তা পাঠানোর অভিযোগে অ্যাকাউন্টগুলো নিষিদ্ধ করে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।
ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা জানিয়েছেন, সোরভেপোটেল ম্যালওয়্যার মূলত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। ম্যালওয়্যারটি প্রবেশ করানোর জন্য সাইবার অপরাধীরা প্রথমে বিভিন্ন প্রলোভনে জিপ ফাইলযুক্ত ভুয়া বার্তা পাঠায়। বার্তাগুলোয় ব্যবহারকারীদের ফাইলটি খোলার আহ্বান জানানো হয়। কেউ ফাইলটি খুললেই ম্যালওয়্যারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েব সংস্করণের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীদের কাছে বিপুলসংখ্যক স্প্যাম বার্তা পাঠাতে থাকে। ফলে স্প্যাম বার্তা পাঠানোর অপরাধে অ্যাকাউন্টটি নিষিদ্ধ হয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপে।
গবেষকদের তথ্যমতে, সোরভেপোটেল ম্যালওয়্যারের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো এর স্বয়ংক্রিয় বিস্তারের ধরন। সংক্রমিত কম্পিউটারে যদি হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব চালু থাকে, ম্যালওয়্যারটি ভুক্তভোগীর সব কন্টাক্ট ও গ্রুপে একই ক্ষতিকর জিপ ফাইল পাঠিয়ে দেয়। ফলে খুব অল্প সময়েই এটি বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
এ ধরনের প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে পরিচিত বা অপরিচিত অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো ছবি ও ফাইলের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে কোনো ফাইল ডাউনলোড করার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। হোয়াটসঅ্যাপের ‘অটো ডাউনলোড’ অপশন বন্ধ রাখতে হবে। এর ফলে গোপনে কোনো ক্ষতিকর ফাইল যন্ত্রে প্রবেশ করবে না।
সূত্র: দ্য হ্যাকার নিউজ