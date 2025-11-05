পাসওয়ার্ড শব্দটিকেই অনেকে পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করেন
সাইবার–জগৎ

সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় যেসব পাসওয়ার্ড

আহসান হাবীব

বারবার সতর্ক করার পরও অনেকে এখনো এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন, যা অনুমান করা অত্যন্ত সহজ। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পিক এআই গত ছয় বছরে ফাঁস হওয়া ১০ কোটি পাসওয়ার্ড বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা পাসওয়ার্ডের তথ্য প্রকাশ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, গত বছরের মতো এ বছরও সবচেয়ে বেশি ফাঁস হওয়া পাসওয়ার্ডের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ‘123456’। ৬৬ লাখ ২১ হাজার ৯৩৩ বার ফাঁস হয়েছে পাসওয়ার্ডটি। সবচেয়ে বেশি ফাঁস হওয়া অন্য পাসওয়ার্ডগুলো হলো যথাক্রমে ‘123456789’, ‘111111’, ‘Password’, ‘qwerty’, ‘abc123’, ‘12345678’, ‘password1’, ‘1234567’ ও ‘123123’।

গবেষকদের তথ্যমতে, সাইবার অপরাধীরা মূলত সাধারণ পাসওয়ার্ড ও ডিকশনারি অ্যাটাক কৌশল ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টে প্রবেশের চেষ্টা করে। ফলে অনুমেয় বা ধারাবাহিক প্যাটার্নের পাসওয়ার্ডগুলো সহজেই ভাঙা যায়। গবেষণায় ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া তথ্য ফাঁসের ঘটনায় পাওয়া পাসওয়ার্ডগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে নাম, সংখ্যা, সাল, ফুটবল দল, খেলা ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নামযুক্ত পাসওয়ার্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে ‘Michael’, এই পাসওয়ার্ড ফাঁস হয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৬৭৮ বার। এরপর রয়েছে Daniel, Ashley, Jessica ও Charlie।

ফুটবল দলের নামের মধ্যে লিভারপুল, চেলসি, বার্সেলোনা, আর্সেনাল ও জুভেন্টাস নামের পাসওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি বার ফাঁস হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে পিক এআইয়ের বিপণনের প্রধান মালটে ল্যান্ডভেয়ার বলেন, ‘যদি কারও পাসওয়ার্ডে এসব নাম বা সংখ্যা থাকে, তা অবিলম্বে পরিবর্তন করা উচিত। একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড অন্তত ১২ অক্ষরের হওয়া প্রয়োজন। বড় ও ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্ন (যেমন ., !, @, #, $, %) মিশিয়ে তৈরি পাসওয়ার্ড তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নিরাপদ। নাম, জন্মতারিখ, পরিবারের সদস্যদের তথ্য, পোষা প্রাণী বা শখের মতো ব্যক্তিগত তথ্য হ্যাকারদের জন্য সহজলভ্য। তাই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাসওয়ার্ডে ব্যবহার না করাই নিরাপদ।’

প্রতিটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন ল্যান্ডভেয়ার। তিনি জানান, একটি প্ল্যাটফর্মের পাসওয়ার্ড ফাঁস হলে হ্যাকাররা সেটি অন্য সব অ্যাকাউন্টেও চেষ্টা করবে। জটিল ও দীর্ঘ পাসওয়ার্ড মনে রাখা কঠিন হলে পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের সফটওয়্যার নিরাপদভাবে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে নতুন ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করে দেয়।

সূত্র: ডেইলি মেইল

