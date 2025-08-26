ইউটিউবের বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীদের জন্য ডাউনলোড–সুবিধা, তবে

ইউটিউব প্রিমিয়াম বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী সাবস্ক্রিপশন সেবা। বিজ্ঞাপনমুক্ত ভিডিও দেখা, অফলাইনে দেখার জন্য ডাউনলোড ও উচ্চ মানের স্ট্রিমিং—এই সুবিধাগুলোই সেবাটিকে আলাদা করেছে। তবে এত দিন এসব সুযোগ শুধু প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীরাই পেতেন। এবার গুগল নতুন এক পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে ইউটিউবের বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরাও ভিডিও ডাউনলোড করতে পারবেন।
রেডিটের এক ব্যবহারকারী প্রথম বিষয়টি নজরে আনেন। পরে পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরাও ভিডিও ডাউনলোড করে ইন্টারনেট ছাড়াই দেখতে পারছেন। তবে সুবিধাটিতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রিমিয়াম গ্রাহকেরা যেখানে ফুল এইচডি (১০৮০পি) বা ৭২০পি মানে ভিডিও ডাউনলোড করতে পারেন, সেখানে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরা ডাউনলোড করতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩৬০পি বা ১৪৪পি মানে। পাশাপাশি প্রিমিয়ামের মতো সীমাহীন ডাউনলোডের সুযোগও থাকছে না। নতুন এ সুবিধায় বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরা মিউজিক ভিডিও ডাউনলোড করতে পারবেন না। অর্থাৎ, অফলাইনে গান শোনার অভিজ্ঞতা এখনো কেবল প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য সংরক্ষিত। বর্তমানে ইউটিউব প্রিমিয়ামের পারসোনাল প্যাকেজ মাসে ১৩ দশমিক ৯৯ ডলার এবং ফ্যামিলি প্যাকেজ ২২ দশমিক ৯৯ ডলারে পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে তুলনামূলক কম খরচের ‘প্রিমিয়াম লাইট’ প্যাকেজে প্রিমিয়াম গ্রাহকদের মতো ডাউনলোডের সুযোগ রাখা হয়নি। এর ফলে সীমাবদ্ধতা কাটাতে এবং উচ্চ মানের ভিডিও ও সীমাহীন ডাউনলোড–সুবিধা পেতে হলে ব্যবহারকারীদের পূর্ণাঙ্গ প্রিমিয়াম প্যাকেজ নিতে হবে।
সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীদের জন্য ভিডিও ডাউনলোডের সুযোগ চালু করাকে অনেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। সীমিত মানে হলেও এ উদ্যোগে ব্যবহারকারীরা অফলাইনে ভিডিও দেখার নতুন অভিজ্ঞতা পাবেন।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েডপুলিশ