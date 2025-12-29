ব্যবহারকারীদের তথ্য চুরি করছে ক্রোম ব্রাউজারের এই দুই এক্সটেনশন

ক্রোম ব্রাউজারে বাড়তি সুবিধা পেতে অনেকেই এক বা একাধিক এক্সটেনশন ব্যবহার করেন। ব্যবহারকারীদের এই আগ্রহ কাজে লাগিয়ে দুটি ব্রাউজার এক্সটেনশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরিসহ ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছে সাইবার অপরাধীরা। এমনই এক ঘটনার সন্ধান পেয়েছে সাইবার নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম সকেট সিকিউরিটি।
সকেট সিকিউরিটির গবেষকেরা জানিয়েছেন, একই প্রতিষ্ঠানের তৈরি এক্সটেনশন দুটির নাম ‘ফ্যান্টম শাটল’। একটি এক্সটেনশন ডেভেলপারদের বিভিন্ন সহায়তা করলেও অপরটি মাল্টি লোকেশন নেটওয়ার্কের গতি পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। দুটি এক্সটেনশনই ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরিসহ গোপনে ইন্টারনেটের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
ক্রোম ব্রাউজারের দুটি এক্সটেনশনের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগ ওঠার পরও সেগুলো নিজেদের ক্রোম ওয়েব স্টোর থেকে মুছে ফেলেনি গুগল। ফলে এখনো ক্রোম ওয়েব স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এক্সটেনশনগুলো। আর তাই এক্সটেনশনগুলো মুছে ফেলার পাশাপাশি নতুন করে না নামানোর পরামর্শ দিয়েছেন সকেট সিকিউরিটির গবেষকেরা।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের তথ্যমতে, অনলাইনে নিরাপদ থাকতে হলে প্রয়োজন না হলে একসঙ্গে একাধিক ব্রাউজার এক্সটেনশন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি অনলাইন থেকে নামানোর আগে ব্রাউজার এক্সটেনশনের বিষয়ে অন্য ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা বা মতামত জানতে হবে।
সূত্র: দ্য হ্যাকার নিউজ