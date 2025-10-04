অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাপ ইনস্টলের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনছে গুগল
অ্যান্ড্রয়েডে অ্যাপ ইনস্টলের নিয়মে বড় পরিবর্তন আসছে

আহসান হাবীব

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে অ্যাপ ইনস্টলের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনছে গুগল। আগামী বছর থেকে গুগলের অনুমোদন ছাড়া কোনো ডেভেলপারের তৈরি অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে ইনস্টল করা যাবে না। এ সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে প্রযুক্তি মহলে এরই মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, গুগল ধীরে ধীরে অ্যান্ড্রয়েডকে আইওএসের মতো নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমে পরিণত করছে।

তবে গুগল বলছে, প্লে স্টোরের বাইরে থেকে অ্যাপ ইনস্টলের সুযোগ বা সাইডলোডিং বন্ধ হচ্ছে না। অ্যাপ ডেভেলপারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। এটি ধাপে ধাপে সব সার্টিফায়েড অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে কার্যকর হবে।

চলতি বছরের আগস্টে গুগল ঘোষণা করে, নিরাপত্তা জোরদার ও ক্ষতিকর অ্যাপ ঠেকাতে তারা ডেভেলপার ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করছে। এর আওতায় আগামী বছর থেকে যেকোনো অ্যাপ ডেভেলপারকে গুগলে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন না থাকলে সেই অ্যাপ ইনস্টল করার চেষ্টা করলে ব্যবহারকারীর সামনে সতর্কবার্তা দেখা যাবে এবং ইনস্টলের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে কোনো অ্যাপ ইনস্টলের সময় অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন আইডি ও সংস্করণ নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে। নতুন ব্যবস্থায় ইনস্টলের সময় আরও একটি ধাপ যুক্ত হবে। এ সময় সিস্টেম ‘অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার ভেরিফায়ার’ নামের সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওই সার্ভিস নিশ্চিত করবে অ্যাপটি অনুমোদিত ডেভেলপারের কি না। অনুমোদন না থাকলে সার্টিফায়েড যন্ত্রে অ্যাপটি আর ইনস্টল করা যাবে না। ডেভেলপারের সংখ্যা বিপুল হওয়ায় প্রতিবার যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ লাগতে পারে। এ কারণে জনপ্রিয় অ্যাপের তথ্য স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হবে, যাতে ইন্টারনেট ছাড়াই সেগুলো ইনস্টল করা সম্ভব হয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত অ্যাপ ইনস্টল করতে ব্যবহারকারীদের অনলাইনে থাকতে হবে। গুগল জানিয়েছে, নতুন এ নিয়ম পুরোনো অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণেও গুগল প্লে প্রটেক্টের মাধ্যমে কার্যকর হবে।

আপাতদৃষ্টে এ উদ্যোগকে নিরাপত্তা বাড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হলেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে ওপেন সোর্স অ্যাপ ডেভেলপারদের মধ্যে। তৃতীয় পক্ষের অ্যাপস্টোর এফ–ড্রয়েড জানিয়েছে, অনেক স্বেচ্ছাসেবী ডেভেলপার তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের তথ্য গুগলকে দিতে রাজি নন। তাঁদের আশঙ্কা, এ নীতি কার্যকর হলে এফ–ড্রয়েডসহ বহু মুক্ত ও ওপেন সোর্স অ্যাপ ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে।

গুগল অবশ্য জানিয়েছে, শিক্ষার্থী ও শখের ডেভেলপারদের জন্য ২৫ ডলারের নিবন্ধন ফি মওকুফ করা হবে। তবু নিবন্ধিত ডেভেলপারদের ওপর নানা রকম সীমাবদ্ধতা আরোপ হতে পারে। যদিও এডিবি ইনস্টলেশনের প্রক্রিয়া চালু থাকবে, তবে এর মাধ্যমে সব ধরনের অ্যাপ ইনস্টল করা সম্ভব হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

গুগলের নতুন ডেভেলপার ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর ২০২৭ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে সব সার্টিফায়েড অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে এটি কার্যকর হবে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

