হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে যুক্ত হচ্ছে নতুন সুবিধা

হোয়াটসঅ্যাপে নিজস্ব চ্যানেল খুলে সহজেই বেশিসংখ্যক ব্যক্তিকে হালনাগাদ তথ্য জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ চালানো যায়। ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব চ্যানেলের সদস্যদের একসঙ্গে হালনাগাদ তথ্য জানানো ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত নিতে পারে। এবার চ্যানেলকে আরও অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে 'কুইজ' সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। এ সুবিধা চালু হলে চ্যানেলের প্রশাসক কুইজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন।
হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ‘ডব্লিউ আ বেটা ইনফো’ জানিয়েছে, সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপের আইওএস বেটা সংস্করণে কুইজ সুবিধার উপস্থিতি দেখা গেছে। প্রাথমিকভাবে সুবিধাটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘চ্যানেল কুইজ’। এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে চ্যানেলের প্রশাসকেরা অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে কুইজের আয়োজন করতে পারবেন। কুইজে থাকা কোন উত্তর কতজন অনুসারী বেছে নিয়েছেন সেটি দেখতে পারবেন তারা। কুইজের ফলাফলের ভিত্তিতে অনুসারীদের আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
পোলের তুলনায় কুইজের ব্যবহার ভিন্ন হবে। কারণ, পোলে অনুসারীরা মতামত জানাতে পারেন। তবে কুইজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসারীদের জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ মিলবে। কুইজ তৈরি করতে প্রশাসককে একটি প্রশ্নের সঙ্গে একাধিক উত্তরের বিকল্প যুক্ত করতে হবে। এর মধ্যে অন্তত একটি উত্তর সঠিক হিসেবে চিহ্নিত করা বাধ্যতামূলক। এই ফিচারে উত্তরের অপশনের সঙ্গে ছবি যুক্ত করার সুবিধাও থাকছে। এতে শিক্ষামূলক কনটেন্ট, ছবিভিত্তিক প্রশ্ন কিংবা ব্র্যান্ড–সংক্রান্ত কুইজ আরও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যাবে। কুইজ প্রকাশের পর অনুসারীরা একটি উত্তর নির্বাচন করে এতে অংশ নিতে পারবেন। সঠিক উত্তর বেছে নিলে পর্দায় স্বল্প সময়ের জন্য কনফেটি অ্যানিমেশন দেখা যাবে। তবে ভুল উত্তর দিলে কোনো দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে না।
কুইজের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হোয়াটসঅ্যাপ আগের নীতিই বহাল রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর তাই কুইজে অংশ নেওয়া কোনো ব্যক্তি যদি চ্যানেলের প্রশাসকের কন্টাক্ট তালিকায় সরাসরি যুক্ত না থাকেন, তাহলে তার প্রোফাইলের সীমিত তথ্যই দেখা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে সেটি শুধু প্রোফাইল ছবিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা সেটিংসের ওপর নির্ভর করবে। পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা সুবিধাটি কবে নাগাদ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো ঘোষণা দেয়নি হোয়াটসঅ্যাপ।
সূত্র: টেকলুসিভ