২০১৩ সালে গুগল গ্লাস পরা সের্গেই ব্রিন
গুগল গ্লাস ব্যর্থ হওয়ার কারণ জানালেন গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন

লেখা: ফারহানা ফাইজা

২০১২ সালে নিজেদের তৈরি ‘গুগল গ্লাস’ স্মার্ট চশমা তৈরি করে প্রযুক্তি বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল গুগল। এক বছর পর ১০ হাজার ডেভেলপারের কাছে ১ হাজার ৫০০ ডলার দামে এই চশমা বিক্রি করেছিল প্রতিষ্ঠানটি। এরপর ২০১৪ সালে সবার জন্য বাজারে আনা হলেও ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয়তা পায়নি গুগল গ্লাস। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গুগল গ্লাস ব্যর্থ হওয়ার পেছনের কারণ জানিয়েছেন গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন।

গুগল গ্লাস বাজারে আসে এমন এক সময়ে, যখন সাধারণ মানুষ স্মার্ট চশমার প্রয়োজন বা ব্যবহার সম্পর্কে জানত না। বিষয়টি স্বীকার করে সের্গেই ব্রিন বলেন, ‘আমার মনে হয় আমি খুব তাড়াতাড়ি এটিকে বাণিজ্যিকীকরণ করার চেষ্টা করেছি। আমি ভাবছিলাম, আমি পরবর্তী স্টিভ জবস, আমি এই জিনিসটি তৈরি করতে পারি।’

সের্গেই ব্রিন জানান, যেকোনো পণ্য উদ্ভাবনের পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা সঠিক সময়ে বাজারে আনা তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গুগল গ্লাসের মতো পণ্য তৈরি করে মেটা স্পষ্টতই সবচেয়ে কঠিন কাজটি করেছে। এআই প্রযুক্তি যুক্ত করার ফলে মেটার স্মার্ট চশমাটি একটি আদর্শ গ্যাজেট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, যা স্মার্টফোনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম।

প্রসঙ্গত, গুগল আবারও স্মার্ট চশমা তৈরির প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে তাদের ‘প্রজেক্ট অরা’–এর মাধ্যমে, যা জেমিনি এআই কাজে লাগিয়ে গন্তব্যের দিকনির্দেশনা দেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানাবে। ফলে প্রশ্ন করলেই কফি শপ থেকে শুরু করে নিকটতম গ্যাস স্টেশনে যাওয়ার পথ স্মার্ট চশমাটির পর্দায় দেখা যাবে।

