যে স্মার্টফোন ২০ ফুট উঁচু থেকে পড়লেও ভাঙ্গে না, পানিতে ভিজলেও নষ্ট হয় না

দেশের বাজারে শক্তিশালী গড়নের ‘অনার এক্স৯ডি’ মডেলের স্মার্টফোন বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে অনার বাংলাদেশ। ড্রপ প্রটেকশন–সুবিধার ফোনটি ৬.১৩৩ মিটার বা ২০ ফুটের বেশি উচ্চতা থেকে পড়ে গেলেও ভাঙে না। আজ রোববার গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি রিসোর্টে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফোনটি প্রদর্শন করা হয়। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৪৬ হাজার ৯৯৯ টাকা। অনুষ্ঠানে অনার বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ল্যাং গুও, স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, টেকসই ও দ্রুত কাজ করার জন্য সাড়া ফেলেছে অনার এক্স৯ডি। ‘হাইয়েস্ট স্মার্টফোন ড্রপ’ ক্যাটাগরিতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম লিখিয়েছে ফোনটি। যাঁরা টেকসই ও নির্ভরযোগ্য স্মার্টফোন ব্যবহার করতে চান, তাঁদের জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে অনার এক্স৯ডি।
অনুষ্ঠানে অনার বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ল্যাং গুও বলেন, ‘২০২৬ সালে বাংলাদেশে ২০০ শতাংশ বিক্রি বৃদ্ধির পাশাপাশি দুই শতাধিক ব্র্যান্ড শপ তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য।’ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জনপ্রিয় ক্রিকেটার সাইফ হাসানকে অনার বাংলাদেশের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও ঘোষণা দেওয়া হয়।
১২ গিগাবাইট র্যাম ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটি পানিতে ভিজলেও নষ্ট হয় না। ফোনটি কেনার জন্য ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আগাম ফরমাশ দেওয়া যাবে।