‘প্রযুক্তির শক্তি, তারুণ্যে অগ্রগতি’ স্লোগানে কাল শুরু হচ্ছে কম্পিউটার সিটির মেলা

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিসিএস কম্পিউটার সিটির উদ্যোগে আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ছয় দিনের প্রযুক্তিপণ্যের মেলা ‘সিটি আইটি মেগা ফেয়ার ২০২৫’। এ মেলা চলবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কাল বেলা ১১টায় বিসিএস কম্পিউটার সিটির নিচতলায় মেলার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।
প্রতিবছরের মতো এবারও মেলায় বিভিন্ন পণ্য কিনে আকর্ষণীয় উপহার, মূল্যছাড়, ক্যাশব্যাকসহ নিশ্চিত উপহার পাওয়া যাবে। টেক সেলিব্রেটি আড্ডাসহ দর্শনার্থীদের জন্য প্রতিদিন আয়োজন করা হবে কনসার্ট ও র্যাফল ড্র।
১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে গিগাবাইট শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। মেলায় অংশ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ব্র্যান্ড আসুস, এইচপি, লেনোভো, এমএসআই, এপসন, এলডিনিও, টিপি-লিংক ইত্যাদি। পাশাপাশি সহযোগী ব্র্যান্ড হিসেবে রয়েছে ওয়ালটন, ডেল, ডিপকুল, এসার, বিট্র্যাক, টিঅ্যান্ডভিসহ আরও অনেক ব্র্যান্ড।