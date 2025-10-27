আইফোনের পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনেও ব্যবহার করা যাবে ওপেনএআইয়ের সোরা অ্যাপ

আইওএস অপারেটিং সিস্টেমের জন্য তৈরি ‘সোরা’ অ্যাপ সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা বা প্রম্পট থেকে সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ডের কৃত্রিম ভিডিও তৈরি করতে পারে। আর তাই উন্মুক্তের পরপরই আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছে অ্যাপটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় এবার অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনের জন্যও সোরা অ্যাপ উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই।
সোরা অ্যাপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে যেকোনো ছবি বা মুখের প্রতিচ্ছবি থেকে দ্রুত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও তৈরি করতে পারে। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের বা অন্য কারও মুখ ব্যবহার করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় উন্মোচন করা হলেও প্রথম পাঁচ দিনে অ্যাপটি ১০ লাখবারেরও বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে। আর তাই সোরা অ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ আরও বেশ কিছু দেশে উন্মুক্ত করা হতে পারে।
অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ উন্মুক্তের পাশাপাশি সোরা অ্যাপে একাধিক নতুন সুবিধাও যুক্ত করছে ওপেনএআই, যার মধ্যে ‘ক্যামিও’ অন্যতম। নতুন এ সুবিধা চালু হলে যেকোনো ব্যক্তি, পোষা প্রাণী এমনকি বস্তুকেও ভিডিওর চরিত্র হিসেবে যুক্ত করা যাবে। এ ছাড়া দ্রুত ভিডিও সম্পাদনার জন্য ‘স্টিচিং’এআই টুলও যুক্ত হচ্ছে অ্যাপটিতে। টুলটির মাধ্যমে একাধিক ক্লিপ একত্র করে নতুন ভিডিও তৈরি করা যাবে।
প্রসঙ্গত বাজারে আসার পরপর জনপ্রিয়তা পেলেও সোরা অ্যাপ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি প্রয়াত জনপ্রিয় ব্যক্তিদের চেহারা বা রূপ ব্যবহার করে ভিডিও তৈরির সুযোগ থাকায় সোরা অ্যাপকে নিয়ে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে অনলাইনে। অ্যাপটি ব্যবহার করে তৈরি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সহজেই শেয়ার করা যায়।
সূত্র: টেকলুসিভ