শাওমির সেরা অংশীদারের পুরস্কার পেল ডিএক্স গ্রুপ

বিশ্বখ্যাত চীনা ব্র্যান্ড শাওমি সম্প্রতি চীনের বেইজিংয়ে ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় শাওমির গ্লোবাল কনফারেন্স–২০২৫। ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদান রাখায় পুরস্কার অর্জন করেছেন বাংলাদেশের ডিএক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দেওয়ান কানন। শাওমির গ্লোবাল সিএফও অ্যালাইন ল্যাম বিশেষ এই পুরস্কার দেওয়ান কাননের হাতে তুলে দেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ শনিবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশে শাওমির বৈশ্বিক সাফল্য ও অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এ সম্মাননাটি বিশ্বজুড়ে ছয় অংশীদারকে দেওয়া হয়, যার মধ্যে ডিএক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী দেওয়ান কানন একমাত্র বাংলাদেশি।
এই অর্জন সম্পর্কে দেওয়ান কানন বলেন, ‘শূন্য থেকে শুরু করে যখন শাওমি এ দেশে একটি নতুন নাম ছিল, তখন আমাদের দল ও অংশীদারেরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে শাওমি ভক্তদের সঙ্গে আস্থার ভিত্তি তৈরি করেছে। আমি এই অর্জন উৎসর্গ করছি, আমাদের প্রত্যেক সহকর্মী, অংশীদার ও শাওমি ভক্তদের উদ্দেশে।’