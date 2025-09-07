জাকারবার্গের নামের সঙ্গে মিল থাকায় ফেসবুক অ্যাকাউন্ট স্থগিতের অভিযোগ

মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গের নামের সঙ্গে মিল থাকায় একাধিকবার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট স্থগিতের অভিযোগ করেছেন মার্কিন আইনজীবী মার্ক এস জাকারবার্গ। তাঁর অভিযোগ, শুধু নামের মিল থাকার কারণে গত আট বছরে বারবার ভুলভাবে ফেসবুক তাঁর অ্যাকাউন্ট স্থগিত করেছে। প্রতিবারই অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি মার্ক জাকারবার্গের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। বারবার করা এ ভুলের কারণে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন তিনি।
মার্ক এস জাকারবার্গ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানাভিত্তিক এক অভিজ্ঞ আইনজীবী। দেউলিয়া আইন নিয়ে তিনি প্রায় চার দশক ধরে কাজ করছেন। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত পাঁচবার তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়েছে। এতে তাঁর আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ব্যবসায়িক ক্ষতিও হয়েছে কয়েক হাজার ডলার। ফেসবুক কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর দেওয়া বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে। প্রায় ১১ হাজার ডলার ব্যয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন তিনি। কিন্তু অ্যাকাউন্ট স্থগিত হয়ে যাওয়ায় বিজ্ঞাপনের সুফল পাননি। স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল ডব্লিউটিএইচআরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি যেন মহাসড়কের পাশে থাকা বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর সেটির ওপর চাদর টেনে দেওয়া। অর্থ দিলাম, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই পেলাম না।’
মার্ক এস জাকারবার্গের দাবি, ফেসবুকের কাছে নিজের পরিচয় প্রমাণের জন্য ছবিসহ পরিচয়পত্র, ক্রেডিট কার্ড ও বেশ কিছু ছবি জমা দেওয়া হলেও স্থগিত অ্যাকাউন্ট সচল করা হয়নি। এমনকি ফেসবুকের দেওয়া নিয়ম মেনে বারবার আপিল করলেও সাড়া মেলেনি। সর্বশেষ গত মে মাসে তাঁর অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়। চার মাস অপেক্ষা করেও সমাধান না পেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। পরে মামলা করার পর অ্যাকাউন্টটি আবার সচল হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি মার্ক স্টিভেন, আর তিনি মার্ক এলিয়ট। আমার নাম তাঁর খ্যাতি পাওয়ার বহু আগেই হয়েছে।’
এ ঘটনায় নিজেদের ভুল স্বীকার করেছে মেটা। এক বিবৃতিতে মেটা জানিয়েছে, ‘তাঁর অ্যাকাউন্ট ভুলবশত নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল এবং এখন আবার চালু করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, সে জন্য আমরা কাজ করছি। ধৈর্যের জন্য মি জাকারবার্গকে ধন্যবাদ।’
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে