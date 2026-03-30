পুরোনো মডেলের আইফোনে ম্যালওয়্যার ছড়াচ্ছে বিভিন্ন হ্যাকার গোষ্ঠী
প্রযুক্তি

পুরানো মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপলের জরুরি সতর্কবার্তা

আহসান হাবীব

পুরোনো সংস্করণের আইওএসে চলা আইফোন ব্যবহারকারীরা সাইবার হামলার ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে সতর্ক করেছে অ্যাপল। যেকোনো সময় সাইবার হামলার আশঙ্কা থাকায় পুরোনো মডেলের আইফোন ব্যবহারকারীদের জরুরি সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দ্রুত সর্বশেষ সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সম্প্রতি ‘করুনা’ এবং ‘ডার্কসোর্ড’ নামের দুটি নতুন আইওএস এক্সপ্লয়েট কিট বা হ্যাকিং টুলের সন্ধান পেয়েছে অ্যাপল। এসব কিট ব্যবহার করে পুরোনো মডেলের আইফোনে ম্যালওয়্যার ছড়াচ্ছে বিভিন্ন হ্যাকার গোষ্ঠী। করুনা এক্সপ্লয়েট কিটটি আইওএস ১৩ থেকে ১৭.২.১ সংস্করণে চলা আইফোনে সাইবার হামলা চালাতে পারে। অন্যদিকে আইওএস ১৮.৪ থেকে ১৮.৭ সংস্করণে চলা আইফোনে সাইবার হামলা চালাতে পারে ডার্কসোর্ড কিটটি।

এসব হ্যাকিং টুল কীভাবে অপরাধীদের হাতে পৌঁছাল, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে গবেষকদের ধারণা, বর্তমানে ব্যবহৃত জিরো-ডে এক্সপ্লয়েটগুলো কেনাবেচার জন্য অনলাইন মার্কেট গড়ে উঠেছে। এর ফলে এক সময় যা শুধু বিভিন্ন দেশের সরকার বা বিশেষায়িত গোষ্ঠীর নাগালে ছিল, তা এখন সাধারণ সাইবার অপরাধীদের হাতেও চলে যাচ্ছে। এটি সাধারণ আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য বড় ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করেছে।

যেসব ব্যবহারকারী আইওএসের সর্বশেষ সংস্করণে হালনাগাদ করতে পারবেন না, তাদের ‘লকডাউন মোড’ চালু করার পরামর্শ দিয়েছে অ্যাপল। ২০২২ সালে চালু হওয়া এই নিরাপত্তা সুবিধাটি আইওএস ১৬ এবং পরবর্তী সংস্করণে পাওয়া যায়, যা ক্ষতিকর ওয়েব কনটেন্ট থেকে আইফোনকে নিরাপদে রাখে। এক বিবৃতিতে অ্যাপল জানিয়েছে, লকডাউন মোড চালু আছে এমন কোনো অ্যাপল যন্ত্রে এখন পর্যন্ত কোনো স্পাইওয়্যার সফলভাবে হামলা চালাতে পারেনি।

সূত্র: দ্য হ্যাকার নিউজ

