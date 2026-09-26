বিটোপিয়া গ্রুপকে ঘিরে অভিযোগে বাক্কোর উদ্বেগ

আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে দেশীয় আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান বিটোপিয়া গ্রুপকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে উত্থাপিত অনিয়ম ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)। দেশের বিপিও, আইটিইএস ও আউটসোর্সিং শিল্পের বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে বাক্কো মনে করে, এ ধরনের অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের বৃহত্তর ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং খাতের দীর্ঘদিনের অর্জিত আন্তর্জাতিক সুনাম ও আস্থার ওপর যেন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, সে বিষয়েও বাক্কো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আজ শনিবার বাক্কো সচিবালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মেহেদী হাসান ফেরদৌসের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি এই তথ্য জানিয়েছে।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম ফাইভআরে বিটোপিয়া গ্রুপের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, কৃত্রিম রিভিউ তৈরি ও অন্য পেশাদার ফ্রিল্যান্সারদের কার্যক্রম ব্যাহত করার মতো বিভিন্ন অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাক্কোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উত্থাপিত অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তদন্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া উচিত।
বাক্কো আরও জানিয়েছে, তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং খাতের ভাবমূর্তি এবং পেশাগত পরিবেশ সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন, সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মের নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাক্কো মনে করে, দেশের বিপিও, আইটিইএস ও ফ্রিল্যান্সিং খাতের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী দীর্ঘদিন ধরে সততা, দক্ষতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে সেবা দিয়ে আসছেন। তাই কোনো বিচ্ছিন্ন অভিযোগের প্রভাব যেন পুরো শিল্পের ওপর না পড়ে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।