ফ্রিল্যান্সারদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে বাক্কো, ৫ হাজার টাকা ভাতাও মিলবে

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) ও আউটসোর্সিং খাতের সঙ্গে যুক্ত ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)। ১০ দিনের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ৬০ জন ফ্রিল্যান্সারকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে বিনা মূল্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া ফ্রিল্যান্সারদের যাওয়া–আসার খরচ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা ভাতাও দেবে সংগঠনটি।
বাক্কোর তথ্যমতে, সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সহযোগিতায় ‘ফ্রিল্যান্স ফোকাস: আপস্কিলিং ফর আ বেটার ফিউচার’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ফ্রিল্যান্সারদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার গড়ার সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া।
বাক্কোর নিজস্ব ল্যাবে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে আপওয়ার্ক, ফাইভার ও লিংকডইনের মতো জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেসে প্রোফাইল অপটিমাইজেশন, ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন বিষয়ে শেখানোর পাশাপাশি পেশাদার পোর্টফোলিও, প্রাইসিং, পেমেন্ট ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি শেখানো হবে।
ফ্রিল্যান্সিং খাতে সফল ব্যক্তি ও প্রশিক্ষকেরা এ প্রশিক্ষণ দেবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের সনদ (সার্টিফিকেট) ও ভাতা দেওয়া হবে। নিজ উদ্যোগে প্রায় ৩০০ ডলারের আয় করা ফ্রিল্যান্সাররা এই ঠিকানায় আবেদন করে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।