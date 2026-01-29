ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে সাবস্ক্রিপশন–সুবিধা চালু করছে মেটা

ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে নতুন প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন–সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছে মেটা। মেটার তথ্য অনুযায়ী, সাবস্ক্রিপশন–সুবিধা বিদ্যমান ‘মেটা ভেরিফায়েড’ সেবার বাইরে থাকবে। তবে নতুন এ সাবস্ক্রিপশন–সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা একাধিক বাড়তি সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। মেটা ভেরিফায়েডে ভেরিফায়েড ব্যাজ, সার্বক্ষণিক সরাসরি সহায়তা, ভুয়া পরিচয় থেকে সুরক্ষা, সার্চ অপটিমাইজেশন, বিশেষ স্টিকারসহ নানা সুবিধা পাওয়া গেলেও সেগুলো সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। নতুন সাবস্ক্রিপশন–সুবিধা সাধারণ ব্যবহারকারী, কনটেন্ট নির্মাতা ও ব্যবসায়ীদের কথা বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে।
মেটার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন সাবস্ক্রিপশন–সুবিধাগুলো ব্যবহারকারীদের উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে এতে যুক্ত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) বেশ কিছু নতুন সুবিধা। কয়েক মাসের মধ্যেই ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে একটি প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আওতায় ব্যবহারকারীরা কীভাবে কনটেন্ট শেয়ার করবেন এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, এ বিষয়ে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ পাবেন। তবে মূল ব্যবহার অভিজ্ঞতা আগের মতোই বিনা মূল্যে থাকবে।
এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি অধিগ্রহণ করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক এজেন্ট ‘ম্যানাস’–এর ব্যবহারও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে মেটা। মেটার তথ্য অনুযায়ী, ম্যানাসকে মেটার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হবে, অন্যদিকে ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য আলাদা সাবস্ক্রিপশন হিসেবেও এটি বাজারজাত করা হবে। ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামে ম্যানাস এআইয়ের একটি শর্টকাট যুক্ত করার কাজ চলছে।
মেটা জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসে ধাপে ধাপে সাবস্ক্রিপশন–সুবিধা চালুর সময় তারা ব্যবহারকারীদের মতামত সংগ্রহ করবে এবং সেই অনুযায়ী সেবাগুলো পরিমার্জন করবে। তবে বিশেষজ্ঞদের তথ্যমতে, নতুন সাবস্ক্রিপশন–সুবিধার বিষয়ে ব্যবহারকারীদের আগ্রহী করতে হলে মেটাকে কার্যকর ও আলাদা বেশ কিছু সুবিধা চালু করতে হবে।
সূত্র: টেক ক্র্যাঞ্চ