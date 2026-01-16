দেশের বাজারে এআই প্রযুক্তিনির্ভর নতুন তিন স্মার্টফোন

দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর নতুন তিন স্মার্টফোন এনেছে শাওমি বাংলাদেশ। রেডমি ১৫ সিরিজের আওতায় বাজারে আসা ‘রেডমি নোট ১৫ প্রো প্লাস ফাইভজি’, ‘রেডমি নোট ১৫ ফাইভজি’ ও ‘রেডমি নোট ১৫ ফোরজি’ মডেলের ফোনগুলোতে ‘এআই ইঞ্জিন’ প্রযুক্তি থাকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রিয়েলমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬ দশমিক ৮৩ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দার রেডমি নোট ১৫ প্রো প্লাস ফাইভজি মডেলের ফোনটিতে ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। ১০০ হাইপার চার্জিং সুবিধা থাকায় মাত্র ৪০ মিনিটেই শতভাগ চার্জ করা যায় ফোনটি। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ২২.৫ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় শক্তিশালী পাওয়ার ব্যাংক হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ফোনটি।
ফোনটির পেছনে ২০০ মেগাপিক্সেলের কোয়ালিটির আলট্রা ক্ল্যারিটি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৩২ মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে সহজেই ভালো মানের ছবি তোলা ও ভিডিও করা যায়। চতুর্থ প্রজন্মের কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ১২ গিগাবাইট র্যাম এবং ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৬২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
রেডমি নোট ১৫ ফাইভজি ও রেডমি নোট ১৫ মডেলের ফোনগুলোর সামনে-পেছনে রয়েছে যথাক্রমে ২০ ও ১০৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ৬ দশমিক ৭৭ ইঞ্চি পর্দার ফোনগুলোতে ৫ হাজার ৫২০ ও ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিসহ ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় দুটি স্মার্টফোনই অল্প সময়ে পুরো চার্জ করা যায়। আইপি৬৪ ও আইপি৬৫ ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স সুবিধা থাকায় পানির ছিটেফোঁটাতে ফোনগুলো নষ্ট হয় না। মডেলভেদে ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনগুলোতে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে। দাম যথাক্রমে ২৬ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।