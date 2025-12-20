দেশের বাজারে গিগাবাইটের নতুন মাদারবোর্ড

বাংলাদেশের বাজারে বি৮৫০আই অরোস প্রো (মিনি–আইটিএক্স) মডেলের নতুন মাদারবোর্ড এনেছে গিগাবাইট। এএমডি এএম৫ সকেটযুক্ত মাদারবোর্ডটি এএমডি রাইজেন ৭০০০/৮০০০/৯০০০ সিরিজের প্রসেসর সমর্থন করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গিগাবাইট বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আকারে ছোট হলেও মাদারবোর্ডটিতে দুটি ডিডিআরফাইভ ডিআইএমএম স্লট রয়েছে, যা সর্বোচ্চ ১২৮ গিগাবাইট র্যাম সমর্থন করে। শুধু তা–ই নয়, আলট্রা–ফাস্ট এসএসডি ও প্রচলিত এইচডিডি একসঙ্গে ব্যবহার করা যাওয়ায় মাদারবোর্ডটি গেম খেলার পাশাপাশি সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দেয়।
মাদারবোর্ডটিতে রয়েছে ওয়াই–ফাই ৭ ও ২.৫ গিগাবিট এলএএন–সুবিধা, যা দ্রুত ও স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করে। ইউএসবি টাইপ সি, এইচডিএমআই ও ডিসপ্লে পোর্টসহ সমৃদ্ধ আই/ও প্যানেলযুক্ত মাদারবোর্ডটির আকার মাত্র ১৭ বাই ১৭ সেন্টিমিটার হওয়ায় ছোট কেসিংয়েও ব্যবহার করা যায়।
গিগাবাইট বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মো. আনাস খান জানিয়েছেন, গিগাবাইটের অনুমোদিত পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস দেশের বাজারে মাদারবোর্ডটি বাজারজাত করছে। মাদারবোর্ডটির দাম ধরা হয়েছে ৪৩ হাজার টাকা।