স্মার্টফোন দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেশ ধীরগতির হয়ে যায়। সাধারণ মানের স্মার্টফোনের পাশাপাশি নামকরা ব্র্যান্ডের হালনাগাদ মডেলের স্মার্টফোনও কিছুদিন পর ধীরে কাজ করে। ফলে দরকারের সময় স্মার্টফোন ঠিকমতো কাজ না করলে বিরক্ত হন অনেকেই। কিন্তু সবার পক্ষে হালনাগাদ অপারেটিং সিস্টেমে চলা দামি স্মার্টফোন কেনা সম্ভব হয় না। বিষয়টি মাথায় রেখে যেকোনো ব্র্যান্ডের পুরোনো স্মার্টফোন বদলে অনার ব্র্যান্ডের নতুন স্মার্টফোন কেনার সুযোগ দিচ্ছে অনার বাংলাদেশ। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় যেকোনো ব্র্যান্ডের পুরোনো স্মার্টফোনের বাজারদর নির্ধারণ করা হবে। এরপর তা ক্রেতাদের পছন্দের স্মার্টফোনের বাজার মূল্য থেকে বাদ দেওয়া হবে। এর ফলে ক্রেতারা কম খরচে নিজেদের পছন্দমতো নতুন মডেলের অনার স্মার্টফোন কিনতে পারবেন।
অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল বলেন, ‘সাধারণত স্মার্টফোন বদলানোর পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। আর আমাদের এই এক্সচেঞ্জ অফার সেই বাধা দূর করবে। ক্রেতাদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা যেকোনো ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন গ্রহণ করছি। ক্রেতাদের সুবিধাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
প্রসঙ্গত, পুরোনো স্মার্টফোনের বাজারদর নির্ধারণের জন্য শীর্ষস্থানীয় ডিভাইস মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান ‘ফ্লিপার’–এর সঙ্গে চুক্তি করেছে অনার। এর ফলে ফ্লিপারের মূল্যায়নপদ্ধতি অনুসরণ করে অনার ব্র্যান্ড স্টোরের কর্মীরা পুরোনো ফোনের বর্তমান বাজার মূল্য মূল্যায়ন করবেন। পুরোনো স্মার্টফোনের বদলে নতুন স্মার্টফোন কেনার সুযোগ শুধু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা অনার ব্র্যান্ড স্টোরেই পাওয়া যাবে।