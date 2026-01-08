সিইএসে আসুসের আরওজি সিরিজের নতুন গেমিং ল্যাপটপ

যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে শুরু হওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক পণ্যের মেলা কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক শোতে (সিইএস) নিজেদের রিপাবলিক অব গেমার্স (আরওজি) সিরিজের একাধিক নতুন মডেলের ল্যাপটপসহ সহায়ক বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শন করছে আসুস। মেলায় ‘ডেয়ার টু ইনোভেট’ শীর্ষক ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠানে ল্যাপটপ ও সহায়ক প্রযুক্তিপণ্যগুলো উন্মোচন করা হয়েছে বলে আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আসুস বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জেফাইরাস জি১৪ ও জি১৬ মডেলের আরওজি ল্যাপটপগুলোয় ইন্টেল ও এএমডির হালনাগাদ প্রসেসরসহ এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স গ্রাফিকস রয়েছে। উন্নত রেজল্যুশনের গেম খেলার পাশাপাশি সৃজনশীল ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপগুলো তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরওজি জেফাইরাস ডুও ও আরওজি ফ্লো জেড১৩–কেজেপি মডেলের ল্যাপটপ কাজে লাগিয়ে একাধিক কাজ সহজে করা যাবে।
মেলায় আরওজির বেশ কয়েকটি গেমিং যন্ত্রও প্রদর্শন করছে আসুস, যার মধ্যে আরওজি ফ্যালচিয়ন এইস ৭৫ এইচই কি–বোর্ড অন্যতম। দ্রুত রেসপন্স–সুবিধা রয়েছে কি–বোর্ডটিতে। এ ছাড়া উন্নত সেন্সরসহ আরজিবি লাইটিং–সুবিধার আরওজি কেরিস টু অরিজিন–কেজেপি মাউস, আরওজি কিথারা হেডসেট, আরওজি সেট্রা ওপেন ওয়্যারলেস ইয়ারবাডসসহ আরওজি এক্সরিয়াল আর১ এআর গ্লাসও প্রদর্শন করছে আসুস।