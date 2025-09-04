কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির এই স্মার্টফোনে ১০৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে

বাংলাদেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ফাইভজি স্মার্টফোনে এনেছে অনার। ‘অনার ৪০০ লাইট’ মডেলের ফোনটির পেছনে ১০৮ ও ৫ মেগাপিক্সেলের দুটি ক্যামেরা রয়েছে। ফলে কম আলোতেও ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৩২ হাজার ৯৯৯ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অনার বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা ও ১২ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটিতে এআই ক্যামেরা বাটন রয়েছে। বাটনটি এক সেকেন্ড চাপলেই ক্যামেরা চালু হয়। শুধু তা–ই নয়, বাটনটি একবার ক্লিক করে ছবি তোলার পাশাপাশি কিছুক্ষণ চেপে ধরে ভিডিও করা যায়।
৫ হাজার ২৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ফোনটিতে ৩৫ ওয়াটের সুপার চার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। ফলে মাত্র ৩০ মিনিটে ৫২ শতাংশ এবং ৭৩ মিনিটে শতভাগ চার্জ করা সম্ভব। ফলে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়।
আইপি৬৫ প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটি হাত থেকে পড়ে গেলে ভাঙে না। ১৭১ গ্রাম ওজন এবং ৭.২৯ মিলিমিটার পুরু ফোনটি সবুজ ও ধূসর রঙে পাওয়া যাবে।