দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন গেমিং ল্যাপটপ

দেশের বাজারে লেনোভোর তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)–প্রযুক্তির নতুন গেমিং ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি। লেনোভো লিজিয়ন ফাইভ আই মডেলের ল্যাপটপটিতে ইন্টেল কোর আই ৯ প্রসেসর ও এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৭০ গ্রাফিকস কার্ড থাকায় সহজে উচ্চ রেজল্যুশনের গেম খেলা যায়। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৫ দশমিক ১ ইঞ্চির ওএলইডি পর্দার ল্যাপটপটির ব্রাইটনেস ৫০০ নিটস হওয়ায় সহজেই উন্নতমানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, ৩২ গিগাবাইট ডিডিআরফাইভ র্যাম এবং ১ টেরাবাইট ধারণক্ষমতা থাকায় স্বচ্ছন্দে ভিডিও সম্পাদনার পাশাপাশি একসঙ্গে একাধিক কাজ করা সম্ভব।
ল্যাপটপটিতে রয়েছে স্মার্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যা গেম খেলা বা ভিডিও সম্পাদনার সময় অপ্রয়োজনীয় কাজ কমিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিশ্চিত করে। ডায়নামিক থার্মাল এআই–প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও গরম হয় না ল্যাপটপটি। এআই নয়েজ ক্যানসেলিং প্রযুক্তির মাইক্রোফোন থাকায় আশপাশে শব্দ হলেও ল্যাপটটির মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে অডিও বা ভিডিও কল করা যায়।
শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত ল্যাপটপটিতে অ্যাডাপটিভ এআই সুবিধা থাকায় একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। দুই বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাযুক্ত ল্যাপটপটির দাম ২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।