নতুন আইওএসে এসেছে উল্লেখযোগ্য হালনাগাদ
আইওএস ২৬.২ বেটা সংস্করণ উন্মুক্ত

আহসান হাবীব

আইওএস ২৬.১ সংস্করণ প্রকাশের পরই নতুন সংস্করণের ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি উন্মুক্ত করেছে আইওএস ২৬.২ বেটা। আগামী মাসেই সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইওএস ২৬-এরপর এটিই প্রথম বড় হালনাগাদ। এতে লিকুইড গ্লাস ইন্টারফেস, অ্যাপল নিউজ, স্লিপ অ্যানালাইসিস, রিমাইন্ডার, মিউজিক অ্যাপসহ কয়েকটি ফিচারে এসেছে নতুন সংযোজন ও পরিবর্তন।

আগের সংস্করণে লিকুইড গ্লাস ইন্টারফেসে ‘টিন্টেড মোড’ চালুর মাধ্যমে পর্দার উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ যুক্ত হয়েছিল। এবার নতুন সংস্করণে সেই ফিচারে আরও সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের সুবিধা যোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্লিপ অ্যানালাইসিসের মানদণ্ডে পরিবর্তন, মিউজিক অ্যাপে অফলাইনে গানের লিরিক দেখার সুবিধা এবং রিমাইন্ডারে বিশেষ সতর্কতা যুক্ত করা হয়েছে।

লিকুইড গ্লাসে বাড়ছে নিয়ন্ত্রণ

আইওএস ২৬.১ সংস্করণে লিকুইড গ্লাসের স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণের দুটি অপশন যুক্ত করা হয়। নতুন আইওএস ২৬.২ বেটা সংস্করণে এবার লকস্ক্রিনের ঘড়ির স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণের সুযোগও যোগ হয়েছে। ব্যবহারকারীরা চাইলে ঘড়িটিকে কাচের মতো স্বচ্ছ বা একেবারে অস্বচ্ছ রাখতে পারবেন। এমনকি স্বচ্ছতার মাত্রাও নিজেদের মতো নির্ধারণ করা যাবে।

নতুন বিন্যাসে অ্যাপল নিউজ

অ্যাপল নিউজ অ্যাপের নকশায় এসেছে পরিবর্তন। এখন অ্যাপটির ওপরের অংশে চারটি অ্যাক্সেস বাটন যোগ করা হয়েছে খেলাধুলা, খাবার, ধাঁধা ও রাজনীতি বিভাগের জন্য। এতে ব্যবহারকারীরা পছন্দের বিভাগে দ্রুত প্রবেশ করতে পারবেন। নিচের অংশে যুক্ত হয়েছে নতুন ‘ফলোয়িং’ ট্যাব, যেখানে প্রিয় বিষয়, সংরক্ষিত প্রতিবেদন ও রিডিং হিস্ট্রি এক জায়গায় দেখা যাবে।

স্লিপ অ্যানালাইসিসে নতুন মানদণ্ড

অ্যাপলের স্লিপ অ্যানালাইসিস বা ‘স্লিপ স্কোর’ ফিচারের মানদণ্ডে এসেছে পরিবর্তন। আগে ০ থেকে ২৯ পয়েন্টকে খুব কম ঘুমের মান হিসেবে ধরা হতো, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪০ পয়েন্ট পর্যন্ত। একইভাবে, ‘উচ্চ’ঘুমের মান আগে ছিল ৭০ থেকে ৮৯ পয়েন্ট, এখন তা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮১ থেকে ৯৫ পয়েন্টে। সর্বোচ্চ স্কোর ১০০ পয়েন্ট অপরিবর্তিত থাকছে।

অফলাইনে গানের লিরিকস দেখার সুবিধা

অ্যাপল মিউজিক অ্যাপে এসেছে বহুল প্রত্যাশিত পরিবর্তন। এখন থেকে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই গানের লিরিকস দেখা যাবে। অর্থাৎ লিরিকস ফিচারটি এখন অফলাইনে ব্যবহারযোগ্য। ইন্টারনেট ছাড়াই গান শোনার সময় লিরিকস দেখার এই সুবিধাকে ব্যবহারকারীদের জন্য বড় এক সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে।

রিমাইন্ডারে বিশেষ সতর্কতা

রিমাইন্ডার অ্যাপে যুক্ত হয়েছে নতুন সতর্কতাব্যবস্থা। এখন থেকে জরুরি কাজের জন্য আলাদা সতর্কতা নির্ধারণ করা যাবে। নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে এলে ফোনে অ্যালার্ম বেজে ব্যবহারকারীকে সেই কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

