আইফোন ১৭: নতুন যেসব ফিচার আগেই এসেছে অ্যান্ড্রয়েডে

আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে আসছে আইফোন ১৭। নতুন মডেল নিয়ে প্রযুক্তি মহলে চলছে নানা আলোচনা। শোনা যাচ্ছে, এ বছর নিয়মিত মডেলের পাশাপাশি আসতে পারে বিশেষ পাতলা সংস্করণ আইফোন ১৭ এয়ার। একই সঙ্গে নতুন নকশার ফাইনওভেন অ্যাকসেসরিও উন্মোচন করতে পারে অ্যাপল। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব সুবিধা আসলেই কতটা নতুন? বাস্তবে যেসব ফিচার নিয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের কাছে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। অ্যাপল বনাম অ্যান্ড্রয়েড প্রতিযোগিতায় এ চিত্র একেবারেই নতুন নয়। এক দশকের বেশি সময় ধরে বাজারে নতুন প্রযুক্তির সূচনা প্রায় সব সময়ই করেছেন অ্যান্ড্রয়েড নির্মাতারা। ২০১৪ সালে আইফোন ৬–এ প্রথম এনএফসি যুক্ত হলেও স্যামসাংয়ের নেক্সাস এস ফোনে সেটি এসেছিল কয়েক বছর আগেই।
একনজরে দেখে নেওয়া যাক, আইফোন ১৭–এ যেসব নতুন ফিচার যুক্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, সেসবের মধ্যে কোনগুলো আগেই জায়গা করে নিয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে।
আইফোন ১৭ এয়ার কতটা পাতলা?
গুঞ্জন আছে, এবারে আসবে এখন পর্যন্ত তৈরি হওয়া সবচেয়ে পাতলা আইফোন। ফাঁস হওয়া ছবিতে দেখা গেছে, এটি প্রায় বোতামের সমান সরু। তবে স্যামসাং এরই মধ্যে একই ধরনের ফোন এনেছে। এ বছরের শুরুতে বাজারে আসা গ্যালাক্সি এস২৫ এজ এমনই এক অতিপাতলা ফোন। এমনকি দুটি ফোনের নকশায়ও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে এ ক্ষেত্রেও আগে নাম লেখাল অ্যান্ড্রয়েড।
প্রস্থজুড়ে ক্যামেরা বাম্প
আইফোন ১৭–এ ক্যামেরা বাম্প পেছনের প্রস্থজুড়ে বিস্তৃত হবে বলে জানা গেছে। অ্যাপলের জন্য এটি নতুন হলেও অ্যান্ড্রয়েডে বেশ আগেই এমন নকশা যুক্ত হয়েছে। গুগলের পিক্সেল ৯ ফোনে এরই মধ্যে একই রকম ক্যামেরা বাম্প দেখা গেছে। পার্থক্য শুধু নকশার ধরনে। পিক্সেলের বাম্প বাঁকানো, আর আইফোনের বাম্প হতে পারে আয়তাকার।
ভেপার চেম্বার কুলিং
আইফোন ১৭–এ প্রথমবার যুক্ত হতে পারে ভেপার চেম্বার কুলিং প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি ফোনের অতিরিক্ত তাপ কমায়। কিন্তু এ প্রযুক্তিও নতুন নয়। ২০১৮ সালে রেজার ফোন ২–এ এটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে স্যামসাংসহ বেশির ভাগ নির্মাতা একই প্রযুক্তিসহ ফোন নিয়ে এসেছে। সম্প্রতি পিক্সেল ১০–এ যুক্ত হয়েছে ভেপার চেম্বার কুলিং।
সব মডেলে ১২০ হার্টজ ডিসপ্লে
ধারণা করা হচ্ছে, পুরো আইফোন ১৭ সিরিজেই আসছে ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে। এত দিন শুধু প্রো মডেলেই এ সুবিধা ছিল। তবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অনেক আগেই ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লে এসেছে। ২০২০ সালে গ্যালাক্সি এস২০ সিরিজের পুরো লাইনআপেই ১২০ হার্টজ ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়। এমনকি সাধারণ অ্যান্ড্রয়েড ফোনেও এখন একই সুবিধা পাওয়া যায়।
১২ জিবি র্যাম
আইফোন ১৬–এ ৮ জিবি র্যাম যুক্ত করার পর এবার শোনা যাচ্ছে, আইফোন ১৭–এ থাকবে ১২ জিবি র্যাম। এটি হবে আইফোনে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ র্যাম। মূলত নতুন অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ফিচার চালাতে বাড়তি হার্ডওয়্যার ক্ষমতা প্রয়োজন বলে র্যাম বাড়ানো হচ্ছে। তবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ১২ জিবি র্যাম কোনো নতুন বিষয় নয়। স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১ আলট্রাতেই ১৬ জিবি র্যাম ব্যবহার হয়েছিল। এখন অনেক সাধারণ অ্যান্ড্রয়েড ব্র্যান্ড ২৪ জিবি পর্যন্ত র্যাম দিচ্ছে।
বড় ব্যাটারি
আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্সে ছিল ৪৬৮৫ এমএএইচ ব্যাটারি ধারণক্ষমতার, যা ছিল এখন পর্যন্ত আইফোনের সবচেয়ে বড় ব্যাটারি। এবার গুঞ্জন উঠেছে, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্সে আসবে ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা এ সুবিধা পেয়েছেন অনেক আগেই। গ্যালাক্সি এস২০ আলট্রাতেই ২০২০ সালে প্রথম ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি যুক্ত হয়েছিল। এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এটি প্রায় খুবই সাধারণ হয়ে গেছে।
নতুন নকশা ও আইওএস ২৬
আইওএসের বড় ধরনের নকশাগত পরিবর্তন আসছে আইওএস ২৬–এর মাধ্যমে। ২০১৩ সালে আইওএস ৭ চালুর পর এটিই হবে সবচেয়ে বড় ভিজ্যুয়াল পরিবর্তন। তবে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা এ ধরনের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অনেকবারই পেয়েছেন। অ্যান্ড্রয়েডের জন্য গুগল চালু করেছে ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন (২০১৪), ম্যাটেরিয়াল ইউ (২০২১) ও সর্বশেষ ম্যাটেরিয়াল ৩ এক্সপ্রেসিভ (২০২৫)।
