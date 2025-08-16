চীনে আসছে সিম কার্ডের মতো ছোট মিনি এসএসডি

আকারে সিম কার্ডের মতো ছোট, কিন্তু গতি ও ক্ষমতায় এমডট–২ স্টোরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন নতুন একধরনের এসএসডি (সলিড স্টেট ড্রাইভ) আনছে চীনের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান বিউইন। ‘মিনি এসএসডি’ নামের এই যন্ত্রাংশ আকারে এক সেন্টের মুদ্রার চেয়েও ছোট হলেও ধারণক্ষমতা ও গতি—দুটোই আশাব্যঞ্জক। সাম্প্রতিক প্রযুক্তি প্রদর্শনী চায়নাজয়ে দুটি নতুন গেমিং যন্ত্রে এর ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পর এটি প্রযুক্তিপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে।
মাত্র ১৫ মিলিমিটার লম্বা, ১৭ মিলিমিটার চওড়া এবং ১ দশমিক ৪ মিলিমিটার পুরু এই মিনি এসএসডি আকারে মাইক্রোএসডি কার্ডের চেয়ে সামান্য বড়। তবে গতি অনেক বেশি। পিসিআইই ৪ x ২ সংযোগ ব্যবহার করে এটি প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭০০ মেগাবাইট ডেটা পড়তে এবং ৩ হাজার ৪০০ মেগাবাইট লিখতে সক্ষম। যন্ত্রাংশটি ৫১২ গিগাবাইট, ১ টেরাবাইট ও ২ টেরাবাইট ধারণক্ষমতায় পাওয়া যাবে।
তুলনা করলে দেখা যায়, নিনটেন্ডো সুইচ–২–এর জন্য তৈরি নতুন মাইক্রোএসডি এক্সপ্রেস কার্ড সর্বোচ্চ ৯৮৫ মেগাবাইট গতিতে ডেটা স্থানান্তর করতে পারে, যা মিনি এসএসডির এক-তৃতীয়াংশেরও কম। পূর্ণ আকারের এসডি এক্সপ্রেস কার্ডের সর্বোচ্চ গতি ৩ হাজার ৯৪০ মেগাবাইট হলেও আকারে তা প্রায় দ্বিগুণ। ন্যানো সিম কার্ড আকারে ছোট হলেও ধারণক্ষমতা ও গতির দিক থেকে তুলনাযোগ্য নয়। অন্যদিকে এমডট–২ ড্রাইভ এখনো গতির দিক থেকে এগিয়ে আছে।
বিউইনের দাবি, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ক্যামেরাসহ বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহার করা যাবে মিনি এসএসডি। ব্যবহারের ধরনও অনেকটা সিম কার্ডের মতো। একটি পিন দিয়ে ট্রে খুলে এসএসডি বসাতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, মিনি এসএসডি আইপি–৬৮ মানসম্পন্ন হওয়ায় এটি পানি ও ধুলাবালু প্রতিরোধী এবং তিন মিটার উঁচু থেকে পড়ে গেলেও টিকে থাকবে। প্রথম ধাপে চীনের দুটি নতুন গেমিং যন্ত্রে থাকছে এই মিনি এসএসডি। এর একটি হলো জিপিডি উইন–৫, যা বড় ব্যাটারির কারণে ইতিমধ্যেই আলোচনায় এসেছে। অন্যটি হলো ওয়াননেটবুকের ওয়ানএক্সপ্লেয়ার সুপার এক্স, যেটি ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট—দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। উভয় ডিভাইসেই মিনি এসএসডির জন্য থাকবে বিশেষ স্লট। তবে নতুন এই প্রযুক্তি বাজারে কবে আসবে কিংবা এর দাম কত হতে পারে, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি বিউইন।
সূত্র: দ্য ভার্জ