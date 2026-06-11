লেইকা লেন্সযুক্ত শক্তিশালী ক্যামেরার নতুন স্মার্টফোন আনল শাওমি

দেশের বাজারে ‘শাওমি ১৭টি’ মডেলের নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন এনেছে চীনের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান শাওমি। গতকাল বুধবার রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে স্মার্টফোনটি প্রদর্শনের পাশাপাশি বাজারজাত শুরুর ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ফোনটির পেছনে লেইকা সামিলুক্স অপটিক্যাল লেন্সযুক্ত ৫০ মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরাসহ ৫০ ও ১২ মেগাপিক্সেলের আরও দুটি ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ১২০এক্স এআই আলট্রা জুম–সমর্থিত টেলিফটো ক্যামেরা থাকায় ফোনটির মাধ্যমে সহজেই কাছে বা দূরের উন্নত রেজোল্যুশনের ছবি তোলা যায়।
অনুষ্ঠানে শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি জেনারেল ম্যানেজার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন, শাওমি ১৭টি মডেলের ফোনটিতে লাইকার মতো বিশ্বমানের অত্যাধুনিক ফটোগ্রাফি প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ভবিষ্যতে আরও বেশ কিছু মডেলের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে শাওমির।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৮৫০০-আলট্রা প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ৬.৫৯ ইঞ্চির ১.৫কে অ্যামোলেড পর্দা রয়েছে। ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ হওয়ায় স্বচ্ছন্দে গেম খেলার পাশাপাশি ভিডিও দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, পর্দার উজ্জ্বলতা ৩ হাজার ৫০০ নিটস হওয়ায় দিনের আলোতেও লেখা ও ছবি স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যবহারকারীদের চোখের ওপর চাপ কমাতে শাওমি ভিশন কেয়ার ও আই কমফোর্ট প্রযুক্তিও রয়েছে ফোনটিতে। ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও চোখের ক্ষতি হয় না।
শাওমি হাইপারওএসে চলা ফোনটিতে শাওমি হাইপারএআই, গুগল জেমিনি ও গুগলের ‘সার্কেল টু সার্চ’-এর মতো অত্যাধুনিক ফিচার যুক্ত রয়েছে। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে সহজেই দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ করা যায়।
৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি-সুবিধার ফোনটি দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, আইপি৬৮ রেটিংযুক্ত ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স–সুবিধা থাকায় ভিজলে নষ্ট হয় না, ধুলাও জমে না ফোনটিতে। ১২ গিগাবাইট র্যাম ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ৭৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।