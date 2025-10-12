আইফোন ১৭ সিরিজ বিক্রি করছে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার, দাম কত

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আইফোন ১৭ সিরিজ বিক্রি শুরু করেছে অ্যাপলের অনুমোদিত পুনর্বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার। এর ফলে ক্রেতারা সহজেই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শাখা ও ওয়েবসাইট থেকে আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন এয়ার নামের চারটি মডেলের আইফোন অ্যাপলের অফিশিয়াল বিক্রয়োত্তর সেবাসহ কিনতে পারবেন। আজ রোববার রাজধানীর গুলশানে ‘অ্যাপল মনো স্টোর গ্যাজেট স্টুডিও বাই জিঅ্যান্ডজি’তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আইফোন ১৭ সিরিজের বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের অংশীদার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরে আলম বলেন, গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের বিভিন্ন শাখায় ক্রেতারা নতুন মডেলের আইফোনসহ অ্যাপলের হালনাগাদ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন। বাজারের সবচেয়ে সেরা অফারের মাধ্যমে অ্যাপলের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছি আমরা। ক্রেতারা এখন এক জায়গা থেকেই সর্বশেষ প্রযুক্তির আইফোনের পাশাপাশি অ্যাপলের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আইফোন ১৭ সিরিজের প্রতিটি মডেল ২৫৬ গিগাবাইট (জিবি) ও ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার আলাদা দুটি সংস্করণে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আর তাই সংস্করণভেদে একই মডেলের আইফোনের দাম আলাদা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাজারে আইফোন ১৭ মডেলের দাম সংস্করণভেদে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা (৫১২ জিবি), আইফোন ১৭ প্রো ২ লাখ ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২ লাখ ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা (৫১২ জিবি), আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২ লাখ ৮৯ হাজার ৯৯৯ টাকা (৫১২ জিবি) এবং আইফোন এয়ার ২ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা (৫১২ জিবি)।
নতুন আইফোন কিনলে অ্যাপল এয়ারপডস প্রো ২ বা এয়ারপডস ৪ (এএনসি) উপহার পাওয়া যাবে। শুধু তা–ই নয়, ক্রেতারা চাইলে ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকায় অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ২ কিনতে পারবেন। প্রতিটি মডেলের আইফোনের সঙ্গে ২০ ওয়াটের অ্যাপল অ্যাডাপ্টর, আইফোন কেস, এক বছরের অফিশিয়াল বিক্রয়োত্তর সেবার পাশাপাশি এক বছরের বাড়তি বিক্রয়োত্তর সেবা পাওয়া যাবে।
ক্রেতারা চাইলে নির্দিষ্ট ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করে ২৪ মাসের কিস্তিতে আইফোন কিনতে পারবেন। এমনকি পুরোনো মডেলের আইফোন বদলে নতুন মডেলের আইফোনও কেনার সুযোগ পাবেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের অংশীদার জাহাঙ্গীর আলম, মো আহসান কবির চৌধুরী ও মার্কেটিং বিভাগের প্রধান ইরফানুল হক খান উপস্থিত ছিলেন।