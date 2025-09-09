কীভাবে, কখন ও কোথায় দেখা যাবে অ্যাপলের অনুষ্ঠান

অ্যাপলের বার্ষিক আইফোন উন্মোচন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহ এখন তুঙ্গে। আজ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোয় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ বছরের আলোচিত আয়োজন ‘অ ড্রপিং ইভেন্ট’। আজই ঘোষণা আসবে নতুন আইফোন ১৭ সিরিজের।
এ বছর সিরিজে থাকছে চারটি মডেল—আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ এয়ার, আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে নতুন আইফোন এয়ার। ধারণা করা হচ্ছে, আগের ‘প্লাস’ মডেলের জায়গা নেবে এ ফোনটি।
কখন ও কোথায় দেখা যাবে অনুষ্ঠান
অ্যাপলের আয়োজন শুরু হবে প্যাসিফিক সময় অঞ্চল অনুযায়ী সকাল ১০টায়, যা বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টা। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে কুপারটিনোর অ্যাপল পার্ক থেকে। অনলাইনে লাইভ দেখা যাবে অ্যাপলের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.apple.com), অ্যাপল টিভি অ্যাপে ও অ্যাপলের ইউটিউব চ্যানেলে।
আইফোন ১৭ সিরিজে কী কী থাকছে
অ্যাপলের নতুন সিরিজে থাকছে বড় পরিবর্তন। যুক্ত হচ্ছে একেবারে নতুন মডেল ‘আইফোন এয়ার’। প্রতিটি মডেলেই আনা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন হালনাগাদ।
আইফোন ১৭: মূল মডেলেই আসছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। থাকছে ৬.৩ ইঞ্চি ১২০ হার্টজ ডিসপ্লে, ২৪ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং নতুন বেগুনি ও সবুজ রঙের সুযোগ।
আইফোন ১৭ প্রো: নতুন নকশার সঙ্গে আসছে অনুভূমিক ক্যামেরা বার ও হালকা অ্যালুমিনিয়াম বডি। স্টোরেজ শুরু হবে ২৫৬ জিবি থেকে।
আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স: বড় ব্যাটারি যুক্ত করার জন্য মডেলটি হবে কিছুটা পুরু। ফলে দীর্ঘ সময় চার্জ ব্যাকআপ পাওয়া যাবে।
আইফোন ১৭ এয়ার: সবচেয়ে আলোচিত নতুন মডেল। মাত্র ৫.৫ মিলিমিটার পাতলা, যা এখন পর্যন্ত অ্যাপলের সবচেয়ে স্লিম ফোন হতে পারে। এতে থাকতে পারে ৬.৬ ইঞ্চি ডিসপ্লে ও একক রিয়ার ক্যামেরা।
নতুন কেস: এ বছর আসতে পারে ‘টেকওভেন’ নামের নতুন কেস।
শুধুই কি আইফোন?
অ্যাপলের এবারের আয়োজনে শুধু নতুন আইফোন নয়, আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্যও উন্মোচন হতে পারে।
অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ৩: নতুন মডেলে থাকছে দ্রুত চার্জিং, স্যাটেলাইট সাপোর্ট, ফাইভ–জি সংযোগ ও বড় স্ক্রিন।
অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১ ও এসই ৩: সিরিজ ১১–এ আনা হয়েছে ধাপে ধাপে উন্নয়ন। আর এসই ৩–এর স্ক্রিন বড় হলেও দাম থাকবে সাশ্রয়ী পর্যায়ে।
এয়ারপডস প্রো ৩: আসতে পারে নতুন নকশা—ছোট আকারের ইয়ারবাড, পাতলা চার্জিং কেস ও স্পর্শনির্ভর (টাচ সেনসিটিভ) নিয়ন্ত্রণ। নতুন এইচ ৩ চিপ যুক্ত হলে নয়েজ ক্যানসেলেশন ও অ্যাডাপটিভ অডিওর অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হবে।
