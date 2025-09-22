দেশের বাজারে নতুন গেমিং ল্যাপটপ

গেমস এখন শুধু ভিজ্যুয়াল কোনো চমক নয়, বিনোদনের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আর তাই নতুন প্রজন্মের উচ্চ রেজল্যুশনের সব গেমের জন্য বাজারে একাধিক মডেলের শক্তিশালী গেমিং ল্যাপটপ এনেছে আসুস বাংলাদেশ। গতকাল রোববার রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আসুসের নতুন প্রজন্মের আরওজি বা রিপাবলিক অব গেইমারস, টাফ সিরিজ ও ভি সিরিজের নতুন গেমিং ল্যাপটপ উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশের আলোচিত গেমার, প্রযুক্তিপ্রেমী ও আধেয় (কনটেন্ট) নির্মাতারা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এনভিডিয়া আরটিএক্স ৫০ সিরিজের জিপিইউ ব্যবহারের কারণে ল্যাপটপগুলোর কাজের গতি অনেক বেশি, আর তাই সহজেই গেম খেলা যায়। ১৮ ইঞ্চি পর্দার আরওজি স্ট্রিক্স স্কার ১৮ মডেলের ল্যাপটপে আরটিএক্স ৫০৯০ জিপিইউ থাকায় ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতো সুবিধা পাওয়া যায়। ল্যাপটপটির দাম ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯০ টাকা। আরওজি স্ট্রিক্স সিরিজের বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপগুলোর সর্বনিম্ন দাম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে গেমারদের জন্য আরওজি জেফাইরাস জি১৪ ও জি১৬ দুটি ল্যাপটপ প্রদর্শন করা হয়। আরওজি জেফাইরাস জি১৪–এর দাম ৩ লাখ ৩২ হাজার টাকা এবং জি১৬–এর মূল্য ৩ লাখ ৮৮ হাজার টাকা।
আরওজি সিরিজ ছাড়াও অনুষ্ঠানে ২০২৫ ভার্সনের টাফ গেমিং এ১৪, এ১৬ এবং এফ১৬ মডেলের ল্যাপটপ প্রদর্শন করা হয়। আরটিএক্স ৫০৬০ জিপিইউ থাকায় উচ্চ গতি, গেমিং অভিজ্ঞতা ও স্থায়িত্বের কারণে গেমারদের পাশাপাশি পেশাজীবীদের জন্যও ল্যাপটপগুলো উপযোগী। আসুসের টাফ গেমিং এ১৪ মডেলের ল্যাপটপের দাম ১ লাখ ৯৪ হাজার টাকা, এ১৬ মডেলের দাম সর্বনিম্ন ১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং এফ১৬ মডেলের সর্বনিম্ন দাম ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
অনুষ্ঠানে আসুস গেমিং ভি১৬ (ভি৩৬০৭) মডেলের ল্যাপটপও প্রদর্শন করা হয়। ইন্টেল কোর ৫ সিরিজের প্রসেসর ও এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৫০ জিপিইউযুক্ত ল্যাপটপটির পর্দার আকার ১৬ ইঞ্চি। রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্টজ হওয়ায় সহজেই উন্নত রেজল্যুশনের ছবি ও ভিডিও দেখা যায় ল্যাপটপটিতে। দাম ধরা হয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।