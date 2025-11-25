কম দামের এই স্মার্ট ঘড়িতে এআই প্রযুক্তিনির্ভর একাধিক সুবিধা রয়েছে

দেশের বাজারে নতুন স্মার্ট ঘড়ি এনেছে টেকনো। ‘টেকনো ওয়াচ নিও’ মডেলের স্মার্ট ঘড়িটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর ওয়াচ ফেস ও স্মার্ট ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সুবিধা থাকায় সহজেই হাতের স্পর্শ ছাড়া ব্যবহার করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ব্যবহারকারীদের ধরন বুঝে কাজ করার পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে কথা বলার সুযোগ দিয়ে থাকে স্মার্ট ঘড়িটি। ঘড়িটির দাম ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৪৯৫ টাকা। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকনো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১ দশমিক ৪৩ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দার ঘড়িটিতে ২.৫ডি অ্যানিমেশন ইফেক্টসহ উন্নত মানের ছবি দেখা যায়। শুধু তা–ই নয়, পর্দার উজ্জ্বলতা ১ হাজার নিট হওয়ায় সরাসরি সূর্যের আলোতেও সব তথ্য স্পষ্টভাবে পড়ার সুযোগ মিলে থাকে। আইপি৬৮ রেটিংযুক্ত ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স-সুবিধা থাকায় পানিতে ভিজলে নষ্ট হয় না, ধুলাও জমে না ঘড়িটিতে।
হেলথ মনিটরিং প্রযুক্তি থাকায় হৃৎস্পন্দন ও অক্সিজেনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে ব্যবহারকারীর ঘুমের ধরন এবং মানসিক চাপের মাত্রা জানাতে পারে ঘড়িটি। ফলে সহজেই হৃৎস্পন্দনের গতি, ঘুমের সময় জানার পাশাপাশি শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা শনাক্ত করা যায়।
৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ঘড়িটি একবার পূর্ণ চার্জ করার পর সর্বোচ্চ ১০ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। ফলে ঘন ঘন চার্জ দেওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলবে।