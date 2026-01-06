আরও উজ্জ্বল ডিসপ্লে নিয়ে ফিরছে এলজির ওয়ালপেপার টিভি

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ‘ওয়ালপেপার’ টিভির ধারণা ফিরিয়ে আনছে এলজি। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে শুরু হতে যাওয়া কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস শো (সিইএস) মেলায় ডব্লিউ৬ মডেলের ওয়ালপেপার ওএলইডি টিভিটি প্রদর্শন করা হবে।
নতুন মডেলের এই টিভি অত্যন্ত পাতলা নকশায় এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে এটি দেয়ালের সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি লেগে থাকে। মাত্র ৯ মিলিমিটার পুরু ডব্লিউ৬ মডেলে আগের প্রজন্মের তুলনায় উজ্জ্বলতা ও রঙের মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনা হয়েছে। এলজির দাবি, এতে ব্যবহৃত হালনাগাদ ফোরকে ওএলইডি প্যানেল তাদের প্রচলিত ওএলইডি ডিসপ্লের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি উজ্জ্বল আলো দিতে পারে। এই উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করতে টিভিটিতে এলজির ‘ব্রাইটনেস বুস্টার আলট্রা’ ও ‘হাইপার রেডিয়েন্ট কালার’ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে কনট্রাস্ট বজায় রেখে উজ্জ্বল অংশ আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে এবং একই সঙ্গে রঙের গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
নতুন ডব্লিউ৬ মডেলে পর্দার প্রতিফলন কমানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলজি জানিয়েছে, এতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ ‘রিফ্লেকশন ফ্রি’ কোটিং, যা এখন পর্যন্ত তাদের তৈরি টিভিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম আলো প্রতিফলিত করে। ফলে উজ্জ্বল আলোযুক্ত ঘরেও পর্দা দেখা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। ডব্লিউ৬ ওয়ালপেপার ওএলইডি টিভি ৭৭ ইঞ্চি ও ৮৩ ইঞ্চি এই দুই আকারে বাজারে আনা হবে। টিভিটির সঙ্গে থাকবে একটি আলাদা ওয়্যারলেস সংযোগ বক্স। এই বক্সে সব ইনপুট সংযুক্ত করা যাবে। বক্সটি পর্দা থেকে সর্বোচ্চ ৩০ ফুট দূরে রাখা সম্ভব। ফলে দেয়ালে টিভি বসানোর সময় তারের ঝামেলা অনেকটাই কমানো যাবে। তবে পর্দাটি চালু রাখতে সরাসরি বিদ্যুৎ–সংযোগ প্রয়োজন হবে।
ডব্লিউ৬ মডেলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিভিন্ন টুল যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই টিভির বিভিন্ন সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। নতুন মডেলে মাউন্টিং ব্যবস্থা উন্নত করায় দেয়ালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে এবং দেখতে একটি ছবির ফ্রেমের মতো লাগে। এ বছরের শেষ নাগাদ টিভিটি বাজারে পাওয়া যাবে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস