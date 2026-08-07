সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্সের একটি মুঠোফোন বিক্রির দোকান
সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্সের একটি মুঠোফোন বিক্রির দোকান
গ্যাজেট

বাজারদর

দেখে নিন বাজারে কোন মোবাইল ফোনের কত দাম

লেখা: সোহানুর রহমান

দেশের বাজারে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ প্রযুক্তির স্মার্টফোন পাওয়া যায়। তাই ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দ ও বাজেট অনুযায়ী মুঠোফোন কিনে থাকেন। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার প্রথম আলোর প্রযুক্তি বিভাগে স্মার্টফোন ও ফিচার ফোনের দরদাম প্রকাশ করা হবে। ঢাকার বাজার ঘুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মুঠোফোনের দাম এবং সেগুলোর উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো।

আইফোন ১৭ সিরিজের ফোন

অ্যাপল

১. আইফোন ১৭ এয়ার
 অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ১৪৯ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

২. আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
 অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ জিবি অ্যাপল এ১৯ প্রো
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৩২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. আইফোন ১৭
 অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৬৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. আইফোন ১৬
 অফিশিয়াল দাম: ৯৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৮
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫৬১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

গ্যালাক্সি এস২৬ প্লাস

স্যামসাং

১. গ্যালাক্সি এস২৬ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৯ টাকা
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. গ্যালাক্সি এস২৬
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল মূল্য: ৮৫ হাজার টাকা।  
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. গ্যালাক্সি এ৫৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৭৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৮০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. গ্যালাক্সি এ৩৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট এক্সিনস ১৪৮০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ২৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৩৩০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. গ্যালাক্সি এফ৫৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৪৮০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. গ্যালাক্সি এফ৭০ই
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

রেডমি কে৯০ আলট্রা

শাওমি

১. রেডমি কে৯০ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. রেডমি নোট ১৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পোকো এক্স৮ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রেডমি আর৭০এম
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৮৩০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেডমি নোট ১৫ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৩।  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. রেডমি এ৭ প্রো ৫জি  
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৩২ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৮৩০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. পোকো সি৮১ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. রেডমি ১৭সি
আনঅফিশিয়াল দাম: ১৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

পিক্সেল ১০

গুগল

১. পিক্সেল ১০
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. পিক্সেল ১০এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পিক্সেল ৯এ
অফিশিয়াল দাম: ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. পিক্সেল ৮এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৩।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৪৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

ম্যাজিক ৮ প্রো

অনার

১. ম্যাজিক ৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাজিক ৮ প্রো এয়ার
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাজিক ভি৬
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৭.৯৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।  
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৬৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. এক্স৮০ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫২ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৫।  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এক্স৯ডি
অফিশিয়াল দাম: ৪৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এক্স৮ডি
অফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬এস ৪জি জেন ২।  
এসএসডি: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. এক্স৫সি প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. ৬০০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৯. পাওয়ার ২
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৩ হাজার টাকা
পর্দা: ৬.৭৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডামেনসিটি ৮৫০০ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১০ হাজার ৮০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

ওয়ানপ্লাস ১৫

ওয়ানপ্লাস

১. ওয়ানপ্লাস ১৫  
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯২ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.ওয়ানপ্লাস ১৫আর  
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নর্ড ৬  
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নর্ড সিই৬ লাইট
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এন ৬
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

এক্স৩০০ প্রো

ভিভো

১. এক্স৩০০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫১০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এক্স৩০০ ই
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ভি ৭০
অফিশিয়াল দাম: ৮৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর:স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ভি ৬০
অফিশিয়াল দাম: ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ওয়াই৪০০
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৪ জেন ২।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. ওয়াই২৯ ৪জি  
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. টি৪ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

ফাইন্ড এক্স৯ প্রো

অপো

১. ফাইন্ড এক্স৯ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.ফাইন্ড এক্স৯এস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯৮ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০ এস।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ২৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ফাইন্ড এক্স৮এস  
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৪০০+।  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রেনো ১৫সি  
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর:স্ন্যাপড্রাগন ৭ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেনো ১৪ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৪৫০।  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এ৬কে
অফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫।  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ র ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

জিটি৭ প্রো

রিয়েলমি

১.জিটি৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৬টি
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭+ জেন ৩।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. রিয়েলমি ১৪
অফিশিয়াল দাম : ৪১ হাজার ৯৯৯ টাকা।  
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. রিয়েলমি পি৩
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নারজো ৮০ লাইট ৪জি
আনঅফিশিয়াল দাম: ১১ হাজার ৫০০ টাকা  
পর্দা: ৬.৭৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।  
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. নারজো ৭০ টারবো
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার টাকা।  
পর্দা: ৬.৬৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ এনারজি
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।  
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭.সি৭৫এক্স
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।  
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৬০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৮. নোট ৭০
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।  
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

ইনোভা ৪০

সিম্ফনি

১. ইনোভা ৪০
অফিশিয়াল দাম: ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৬১৫  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ম্যাক্স ৩০  
অফিশিয়াল দাম: ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৩ গিগাবাইট।
প্রসেসর: টি৬০৩।  
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাক্স ১০    
অফিশিয়াল দাম: ৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ২ গিগাবাইট।  
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪.জি২৭ লাইট  
অফিশিয়াল দাম: ৭ হাজার ৩৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ২ গিগাবাইট।  
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এল১৪৬
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৮৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এ৪০
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ১৩০ টাকা।
পর্দা: ১.৭৭ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. এস৮০
ধরণ: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ১৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

জ্যানন এক্স১ আলট্রা

ওয়ালটন

১. জ্যানন এক্স১ আলট্রা  
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জ্যানন এক্স২২ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. জেনএক্স জেড৩  
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৭৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।  
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪.নেক্সজি এন২৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ২২ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।    
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
 ৫. অলিভিও এমএইচ২২আই  
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৪০০ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. এক্সপ্লে ১০১  
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ১ হাজার ৫৯৯ টাকা।
পর্দা: ২.৪ ইঞ্চি।
ব্যাটারি: ২ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

মেট ৮০ প্রো

হুয়াওয়ে

১. মেট ৮০ প্রো  
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০৩০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৭৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নোভা ১৬ প্রো    
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৮ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০১০এস।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নোভা ১৫ ম্যাক্স  
অফিশিয়াল দাম: ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নোভা ওয়াই৭৪
অফিশিয়াল দাম: ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ১০৮০পি।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৬২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. নোভা ১৫ ম্যাক্স  
অফিশিয়াল দাম: ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

ইনফিনিক্স হট ৭০ প্রো

ইনফিনিক্স

১. হট ৭০ প্রো  
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর:ডাইমেনসিটি ৭১০০।  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৩০    
অফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. হট ৬০ প্রো+    
অফিশিয়াল দাম: ২৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি২০০  
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. স্মার্ট ২০    
অফিশিয়াল দাম: ১৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর:হেলিও জি৮১।  
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. স্মার্ট ১০ প্লাস  
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর:  ইউনিসক টি৭২৫০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

এজ ৭০ প্রো+

মটোরোলা

১. এজ ৭০ প্রো+
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম।
ধারণক্ষমতা:  ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২.এজ ৭০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ৯০ ওয়াট
৩. এজ ৭০ ফিউশন
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৩।
ধারণক্ষমতা:  ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার
৪. মটো এ৩০০ (২০২৬)
ধরণ: ফিচার ফোন
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৫০ টাকা।
পর্দা: ২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১.৩ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৪ মেগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৩২ মেগাবাইট।
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ার (অপসারণযোগ্য)।

নোকিয়া ২৩৫ ৪জি

নকিয়া

১. ২৩৫ ৪জি
ধরন: ফিচার ফোন।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭ হাজার ৮০০ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২ মেগাপিক্সেল।
র‍্যাম: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
প্রসেসর: ইউনিসক টি১০৭  
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নকিয়া ১১০
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৯৯ টাকা।
পর্দা: ১.৭৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ০.১ মেগাপিক্সেল।  
ব্যাটারি: ৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ২১৫ ৪জি
ধরন: ফিচার ফোন।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ২.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: নেই।
র‍্যাম: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
প্রসেসর: ইউনিসক টি১০৭।  
ব্যাটারি: ১ হাজার ৪৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. নকিয়া ১০৫
ধরন: ফিচার ফোন।
অফিশিয়াল দাম: ২ হাজার ৩৫০ টাকা।
পর্দা: ১.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: নেই।  
ব্যাটারি: ১ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

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