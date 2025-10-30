কোপাইলট চ্যাটবটযুক্ত নতুন তিন মডেলের ল্যাপটপ আনল আসুস

দেশের বাজারে মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স সুবিধার এক্সপার্ট সিরিজের তিনটি মডেলের ল্যাপটপ এনেছে আসুস বাংলাদেশ। এক্সপার্টবুক পি১, এক্সপার্টবুক পি৩ ও এক্সপার্টবুক পি৫ মডেলের ল্যাপটপগুলোতে কোপাইলট প্লাস ও শক্তিশালী এনক্রিপশন প্রযুক্তি থাকায় সহজে বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি তথ্য নিরাপদে রাখা যায়। শুধু তা–ই নয়, হাত থেকে পড়ে গেলে ভাঙে না, পানিতেও নষ্ট হয় না ল্যাপটপগুলো। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানোর পাশাপাশি ল্যাপটপগুলো বাজারে আনার ঘোষণা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে আসুস বাংলাদেশের ব্যবসা উন্নয়ন ব্যবস্থাপক মো. আল ফুয়াদ বলেন, আসুসের এক্সপার্ট সিরিজের ল্যাপটপগুলোতে তথ্য সুরক্ষা ও কাজের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ল্যাপটপগুলোতে এনএফসি লগইন, ওয়েবক্যাম প্রাইভেসি শাটার এবং এসএসডি-স্তরের নিরাপত্তা সুবিধা রয়েছে। অল-ইন-ওয়ান সলিউশনযুক্ত ল্যাপটপগুলো ছোট ও মাঝারি ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।
এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের করপোরেট ভাইস প্রেসিডেন্ট রেক্স লি বলেন, আসুসের সাফল্যের মূল ভিত্তি হলো নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবন ও গুণগত মান বজায় রাখা। বাংলাদেশে আসুস এক্সপার্ট সিরিজ উন্মোচনের মাধ্যমে আমরা একই সাফল্য অর্জন করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপদ, সমৃদ্ধ এবং ভবিষ্যৎমুখী সমাধান দেওয়া, যা একই সঙ্গে এআই যুগের চাহিদা পূরণ করবে।
আগামী মাস থেকে ল্যাপটপগুলোর বিক্রি কার্যক্রম শুরু হবে। এক্সপার্টবুক পি১, এক্সপার্টবুক পি৩ ও এক্সপার্টবুক পি৫ মডেলের ল্যাপটপগুলো দাম সংস্করণভেদে সর্বনিম্ন ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা, ১ লাখ ৭ হাজার টাকা ও ১ লাখ ৪০ হাজার ৮০০ টাকা। প্রতিটি ল্যাপটপেই ৩ বছরের আন্তর্জাতিক বিক্রয়োত্তরসেবা পাওয়া যাবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে আসুসের ব্যবসায়িক অংশীদার গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আবদুল ফাত্তাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রফিকুল আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জসিম উদ্দিন খন্দকার প্রমুখ।