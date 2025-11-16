বাংলাদেশে স্মার্টফোন উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছে অনার

বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন শুরু করতে কারখানা স্থাপন করবে চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা অনার। আর এ জন্য স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। স্থানীয় সক্ষমতা জোরদার করাসহ দেশের ক্রেতাদের জন্য উন্নত মুঠোফোন প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে অত্যাধুনিক এ কারখানা স্থাপন করবে অনার। আজ রোববার অনার বাংলাদেশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চুক্তিপত্রে সই করেন অনারের সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট জর্জ ঝাও এবং স্মার্ট টেকনোলজিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জহিরুল ইসলাম। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান দুটির অংশীদারত্ব দেশের প্রযুক্তি খাতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। কারখানাটি কালিয়াকৈরের স্মার্ট হাইটেক পার্কে স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে উপকৃত হবে দেশের ক্রেতারা। এ কারখানা থেকে উৎপাদিত যন্ত্রগুলোতে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ লেখা থাকবে।
এ অংশীদারত্ব নিয়ে জর্জ ঝাও বলেন, ‘বাংলাদেশের বাজার অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও দ্রুতবর্ধনশীল। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে যন্ত্র উৎপাদন করে আমরা অনারের বৈশ্বিক এআই উদ্ভাবনকে বাংলাদেশের আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’
মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনারের লক্ষ্যপূরণের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। এই উৎপাদন–সুবিধা নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, স্থানীয় সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় অবদান রাখবে। এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা দেশেই বিশ্ব মানের পণ্য তৈরির অপেক্ষায় রয়েছি।’
২০২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে অনার। এর পর থেকেই অনার দেশের অন্যতম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসেবে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অবস্থান বজায় রেখেছে। অনারের বৈশ্বিক লক্ষ্য—অনার আলফা প্ল্যানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, ক্রেতাকেন্দ্রিক উদ্ভাবনের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সব ক্রেতাদের জন্য জন্য নতুন সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে নতুন এ কারখানা স্থাপন অনারের সে প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।